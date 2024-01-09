Германия продолжает готовить украинских мобиков

Обучение, проводимое бундесвером, является частью Миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM UAEuropean Union Military Assistance Mission Ukraine). 24 европейские страны-участницы планируют подготовить около 30 000 украинцев к концу т.г.

Обучение финансируется через Европейский фонд мира. Учебные мероприятия координируются двумя многонациональными командованиями – Командованием общевойсковой подготовки (CAT-C) в Польше и Командованием специальной подготовки (ST-C) в Германии.

На данный момент основная программа подготовки пехоты – «Бой на сложной местности».

Если в начале СВО основное внимание уделялось обороне городских или стратегически важных объектов, то теперь в результате контрнаступления ВСУ столкнулись с совершенно новыми формами применения войск. Ситуация вдоль линии соприкосновения более характерная для Второй мировой войны: обширные позиционные системы с километровыми минными полями. Поскольку использование боевых бронированных машин в этих условиях оказалось неэффективным, украинские военные начали применять пехоту для штурмов малыми группами. Программа «Бой на сложной местности» призвана подготовить украинскую пехоту к действиям в городских условиях, а также в лесистой местности.

Обучение длится около четырех недель и представляет собой действия в составе отделения, взвода или роты в различных тактических эпизодах.

По оценке инструкторов личный состав ВСУ не владеет иностранными языками, что затрудняет процесс обучения, кроме того мобилизованные украинцы мало мотивированы и быстро устают. К тому же основные проблемы для ВСУ – это организация взаимодействия и оборонительные действия.

Таким образом, с учетом нового закона о мобилизации на Украине скоро в тренировочных лагерях окажутся все украинцы «желающие» повоевать за незалежную. Мобилизованных даже не придется депортировать – тренировочные лагеря размещены в Польше и Германии, именно там, где больше всего находится украинских беженцев.

Николай Крылов