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Военное обозрение

Американский политолог: США ошиблись, поддержав Украину в конфликте с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты просчитались, решив поддержать Украину в конфликте с Россией, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, российская армия с начала спецоперации стала только сильнее.

ВС России с начала СВО стали намного мощнее, чем были. Вашингтон сильно просчитался, выступив стороной конфликта и попытавшись задавить Россию санкциями, вычеркнув ее из списка великих держав. Однако это привело к противоположному результату, Россия мобилизовала свои силы, приведя промышленность на военные рельсы и полностью обеспечивая российскую армию всем необходимым.

ВС России стали еще сильнее в результате военного конфликта. Им пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения. Теперь у России еще более грозные войска

- заявил политолог.

На данный момент Запад не может обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов. По словам Миршаймера, сегодня уже никто не сомневается, что Украина в конфликте проиграла. Об этом говорят разумные люди, к Зеленскому это не относится.

(...) Россия увеличила войска и мобилизовала свою промышленность, производя все виды вооружений. Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть

- добавил эксперт.

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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