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Соединенные Штаты просчитались, решив поддержать Украину в конфликте с Россией, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, российская армия с начала спецоперации стала только сильнее.
ВС России с начала СВО стали намного мощнее, чем были. Вашингтон сильно просчитался, выступив стороной конфликта и попытавшись задавить Россию санкциями, вычеркнув ее из списка великих держав. Однако это привело к противоположному результату, Россия мобилизовала свои силы, приведя промышленность на военные рельсы и полностью обеспечивая российскую армию всем необходимым.
- заявил политолог.
На данный момент Запад не может обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов. По словам Миршаймера, сегодня уже никто не сомневается, что Украина в конфликте проиграла. Об этом говорят разумные люди, к Зеленскому это не относится.
- добавил эксперт.