США предупредили боснийских сербов о полете двух F-16 над их территорией

Посольство: два истребителя F-16 ВВС США выполнят полет над Боснией

МОСКВА, 8 января/ Радио Sputnik. Два американских истребителя F-16 выполнят полет над территорией Боснии и Герцеговины (БиГ) в рамках учений с боснийской армией, сообщило посольство США в балканской республике накануне Дня Республики Сербской.

Президент государственного образования сербов в составе БиГ Милорад Додик в конце декабря заявлял, что республика продолжит существование как независимое государство в случае распада Боснии и Герцеговины.

"Сегодняшние двусторонние учения, которые включают в себя маневры двух F-16 ВВС США, тренировки воздух – земля с участием Сил специального назначения Армии США и Вооруженных сил БиГ – пример развитого военного сотрудничества между двумя странами, который демонстрирует приверженность США обеспечению территориальной целостности БиГ перед лицом анти-Дейтонской и сецессионистской деятельности", – отмечается на странице посольства США в соцсети Х.

Республика Сербская отмечает свой день ежегодно, начиная с 9 января 1992 года, когда состоялась первая скупщина (парламентское собрание) сербской общины БиГ на православный праздник святого первомученика архидиакона Стефана.

Радио Sputnik сообщало, что в Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ в рублях.