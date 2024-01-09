Как российская СВО навсегда изменила Германию (Focus, Германия)

В Германии крупнейшие партии, во главе с либералами и зелеными, призвали к поставкам крылатых ракет Украине. В этих условиях ФРГ придется всю свою жизнь, включая экономику, перевести на военный лад, считает автор журнала Focus. В этих переменах он винит Россию, хотя именно ФРГ ссорила Москву и Киев 10 лет.

5 000 шлемов для украинских военнослужащих, выделенных еще в начале вооруженного конфликта – вот вам и вся высокотехнологичная разработка немецкой оборонной промышленности за последние два года. Скорее всего, в новом году ситуация не изменится, хотя недавний призыв ряда федеральных партий и баварского премьера Маркуса Зёдера поставить Зеленскому крылатые ракеты Taurus говорит о возможных переменах.

Жителям Германии после зимних праздников придется привыкать к тому, что повседневная жизнь все отчетливее будет приобретать окраску цвета хаки, а в моду будет входить стиль "милитари". В этом убеждены немецкие специалисты в области безопасности. Именно беспокойство о вопросах войны и обороны будет определять политические решения.

Причина этого кроется в том, что, как считают некоторые, угроза столкновения России и сил НАТО стала более реальной после начала российской специальной военной операции два года назад.

Один из многих примеров того, с чего нужно начать новую "оборонную" жизнь, – дороги. Политолог Кристиан Мёллинг заявил в недавнем интервью: "Наши дороги, наши мосты – нам, вероятно, стоит заняться ими, обновить их". Многие современные дороги и мосты на территории Германии, когда их строили, не были рассчитаны на вес современных танков и другой военной техники.

Мёллинг возглавляет Центр по вопросам безопасности и обороны при Немецком обществе внешней политики (DGAP). Недавно он потряс политическое руководство ФРГ, представив анализ, выводы которого гласят, что у НАТО – в том случае, если события станут развиваться по наихудшему сценарию – будет пять лет на перевооружение. Если же Альянс не захочет побеспокоиться на этот счет или не сможет уложиться в срок 5 лет, проект сдерживания России за счет нашего военного превосходства не будет жизнеспособным.

Специальная военная операция ознаменовала собой смену эпох

Германия переживает сейчас настоящую "смену эпох" (так называет канцлер Шольц переход от послевоенного немецкого пацифизма к новой "либеральной" милитаризации, к "феминистской внешней политике" и смене режимов поверх границ и юрисдикций - прим. ИноСМИ). На протяжении тридцати лет, с тех самых дней, как рухнули "железный занавес" и символизировавшая его Берлинская стена, немцы (как и все согласные с нами европейцы) думали, что окончание холодной войны автоматически исключит и риск возгорания войны "горячей". Но текущий конфликт России и Украины имеет именно горячий характер. А значит, нашу веру в невозможность новой войны в Европе придется оставить в прошлом.

Это значит также, что в повседневную жизнь немцев вернулись дискуссии о внешней политике, редко вспыхивавшие в нашей стране с момента окончания холодной войны. "Общая оборона – это прежде всего укрепление гражданской инфраструктуры. А заодно – единение общества, воспитание людей в духе единства, чтобы все наши люди, если возникнет угроза или начнутся боевые действия, были готовы ", - объясняет Мёллинг.

Таким образом, даже планирование какого-нибудь нового автомобильного моста в кабинетах каких-нибудь местных органов самоуправления теперь становится значимым с военной точки зрения. Ведь в случае, если придется оборонятся, этот мост может стать стратегически важным объектом.

Однако Мёллинг рассматривает такую милитаризацию как открытие новых возможностей. Германии, чтобы восстановить собственную обороноспособность, "придется приостановить действие некоторых правил на определенный период времени". Мёллинг утверждает, что в новом правительственном документе этот принцип изложен невинным образом: "Больше инвестиций, меньше предписаний и бюрократии".

Поворотный момент: немцам приходится нелегко

Люди в Германии с трудом приспосабливаются к новой действительности. Прошло почти два года с тех пор, как в конце февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в немецком Бундестаге, произнес историческую речь и сказал о "поворотном моменте". Шольц хотел дать понять, что военные и оборонные возможности Германии – это снова приоритет. Так же, как это было во времена холодной войны.

Большинство немецких специалистов в области безопасности и обороны (как и аналитик DGAP Мёллинг), считают, что Украина сражается за свободу и независимость ни много ни мало всей Европы. И даже более того - если Украина проиграет России, президент России Владимир Путин пойдет дальше, пойдет против НАТО.

Однако на вопрос о том, где Германии следует сэкономить, если в и без того проблемном и ограниченном бюджете недостает денег, 54 процента респондентов в недавнем опросе ARD Deutschlandtrend ответили, что экономить стоит на поддержке Украине. Однако в то же время: в другом опросе, проведенном немецкой телекомпанией Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), около 70 процентов респондентов заявили, что нужно и дальше поставлять оружие Украине – возможно, даже в больших количествах.

Кристиан Мёллинг также наблюдает это отсутствие консенсуса в немецкой политике. "Многие люди, в том числе и в Германии, не понимают, что нельзя решить вопрос с вооружением, просто нажав на кнопку – так, чтобы на следующий день сами выпустились новые танки", - сказал аналитик в интервью DW. "Только одно создание таких производственных мощностей - невероятно затратное мероприятие с точки зрения сил и времени. В чем можно обвинить не только немецкое правительство, но и все правительства всех европейских стран, так это в том, что они до сих пор не считали знаки, которые шлет им эпоха, и не начали производить значительно больше оружия", - говорит Мёллинг. И "не потому, что это нужно Украине – в первую очередь ремилитаризация нужна нам".

Подготовка к переизбранию Трампа

Все эти военные перемены будут тем более актуальны в случае, если Дональду Трампу сумеет победить на выборах и вновь занять Овальный кабинет. Ведь Трамп может поставить под сомнение будущее НАТО. К неприятнейшему варианту с его приходом к власти "мы должны готовиться к этому уже сейчас", заявил в интервью Мориц Шуларик, директор кильского Исследовательского института мировой экономики (ifw). "Если Европа начнет брать на себя ответственность за противостояние только в тот момент, когда Трамп придет, спасать нас будет поздно и некому".

В рамках этой подготовки возглавляемый господином Шулариком Исследовательский институт в Киле публикует "Трекер поддержки Украины" — обзор международной военной и финансовой помощи, оказанной Украине западными союзниками. Недавно ifw внес свежие данные в эту таблицу: Германия сейчас — второй по важности оружейный донор Украины после Соединенных Штатов.

В то же время количество оружия, произведимого в Германии, растет недостаточно быстрыми темпами, критически отмечает Мёллинг: "В настоящее время мы только затыкаем дыры, мы ведем работу над созданием новых производственных мощностей, которые позволили бы нам подготовиться – чтобы успеть в те сроки, о которых мы говорили в нашем документе".

Frank Hofmann (Фрэнк Хофман)