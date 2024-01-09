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Военное обозрение

Украинский ТГ-канал: ВСУ готовят три аэродрома для F-16 в западных областях страны

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Источник изображения: topwar.ru

Одной из главных тем в украинских СМИ сегодня является передача западными странами ВСУ американских истребителей F-16. Последние якобы должны поступить в распоряжение ВВС Украины уже в ближайшем будущем.

На фоне данных новостей различные аналитики уже выдвигают предположения о том, как западные крылатые машины смогут повлиять на ход конфликта. Некоторые из них, в частности, корреспондент одного из немецких изданий Альфред Хакенсбергер и вовсе считает, что ВСУ благодаря наличию F-16 смогут пойти в наступление на Крым.

Здесь стоит отметить, что историй о «западных вундерваффе» для Киева с начала 2022 года мы слышали немало. Между тем ни одна из переданных союзниками Украины систем не оказала серьезного влияния на течение конфликта.

Между тем командование ВСУ уже вовсю готовится к применению американских истребителей. По крайней мере украинский ТГ-канал «Резидент» пишет о подготовке целых трех запасных аэродромов для F-16 в западных областях - Львовской/Винницкой и Ивано-Франковской.

По поводу последней авторы поста даже привели конкретику. Так, согласно опубликованной информации, основной аэродром будет находиться в городе Коломыя недалеко от границы с Румынией.

В данном случае, не совсем понятно, с какой целью украинские медиа раскрывают данную информацию. Впрочем, разведка ВС РФ и без ТГ-каналов противника добудет информацию о точном расположении аэродромов, куда сначала прибудут западные истребители, а затем прилетят российские ракеты.

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Россия
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США
Украина
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F-16
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