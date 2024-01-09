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К Луне запустили ракету с человеческими останками на борту

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Прототип первой ступени Vulcan Centaur, используемый в качестве примерочного на всех этапах производства и подготовки к пуску
Прототип первой ступени Vulcan Centaur, используемый в качестве примерочного на всех этапах производства и подготовки к пуску.
Источник изображения: ULA

К Луне запустили ракету с человеческими останками на борту. Об этом сообщает The New York Times.

Летательный аппарат Vulcan Centaur стартовал с космодрома на мысе Канаверал, расположенный во Флориде, США. При этом журналисты NYT отметили, что с 1972 года ни один американский корабль не совершил мягкую посадку на Луну.

Согласно информации издания, внутри ракеты находятся капсулы от ритуальной компании Celestis, в перечне услуг которой присутствует отправка праха людей в космос. В них содержатся останки трех актеров сериала «Звездный путь», сценариста телепроекта Джина Родденберри и его супруги. Кроме того, перед запуском Vulcan Centaur в капсулы поместили волосы трех президентов США — Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра.

Ранее сообщалось, что Индия запустила в космос спутник для изучения черных дыр.

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Страны
Индия
США
Проекты
Луна
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