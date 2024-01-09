Россия и Белоруссия готовят новые совместные проекты в сфере ядерной безопасности

В настоящее время Союзное государство России и Белоруссии приступает к подготовке новых программ в направлении обеспечения ядерной и радиационной безопасности на своей территории. Толчком к этому послужило дальнейшее развитие белорусской энергетической программы после ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.

Как рассказала руководитель Госатомнадзора Белоруссии Ольга Луговская в интервью агентству БелТА, одна из программ направлена на развитие инфраструктуры утилизации радиоактивных отходов, включая строительство объекта для их захоронения.

Кроме того, Россия и Белоруссия будут работать над развитием кадрового потенциала в сфере атомной энергетики, проведением исследовательских работ, созданием нормативно-правовых документов. Наконец, еще одна программа будет связана с системой радиационного контроля, что потребует обновления и ремонта оборудования, решения вопросов с базой компонентов, что особенно значимо в условиях введенных Западом антироссийских и антибелорусских санкций.

Министерства по делам чрезвычайных ситуаций России и Белоруссии в рамках взаимодействия будут работать и над отдельной программой в сфере аварийной готовности и реагирования на чрезвычайные происшествия на объектах атомной энергетики.

Отметим, что на фоне западных санкций Россия и Белоруссия активно развивают взаимовыгодное партнерство по самым разным направлениям, в том числе и в сфере обороны и безопасности.