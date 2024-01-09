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Интерфакс-АВН

Лунный модуль Peregrine вышел на связь

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Логотип ULA
Логотип United Launch Alliance - ULA.
Источник изображения: http://www.coloradoedinitiative.org/

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - С запущенным в понедельник первым в истории частным посадочным модулем Peregrine установлена связь, после вывода на орбиту он взял курс к Луне, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technologies.

"После разделения (с ракетой-носителем) Astrobotic успешно связалась с посадочным модулем и начала получать телеметрию", - говорится в сообщении.

Запуск аппарата был осуществлен с помощью ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) с 41-й стартовой площадки американских Космических на мысе Канаверал во Флориде. Через 50 минут после запуска Peregrine был выведен на орбиту высотой 500 км, откуда начал автономный полет к Луне. Посадка на поверхность Луны планируется 23 февраля.

Peregrine может стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем более чем за 50 лет, совершившим посадку на Луну. Основная полезная нагрузка включает пять научных приборов NASA, которые предназначены для обнаружения молекул воды на Луне, измерения радиации и наличия водорода, углекислого газа и метана. Кроме того, модуль несет 15 приборов исследовательских центров и мемориальных капсул коммерческих заказчиков.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

Посадка запланирована на 23 февраля в районе Куполов Груйтуйзена на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны. Аппарат рассчитан на работу на поверхности Луны в течение 10 дней.

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