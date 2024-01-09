«Мера миростроительства»: западные экономисты настаивают на конфискации российских активов в пользу Украины

Источник изображения: topwar.ru

Западные экономисты Джозеф Стиглиц и Эндрю Косенко настаивают на конфискации российских активов в пользу Украины. Они считают, что это особенно важно сделать, так как США и Евросоюз не смогли в декабре выделить Киеву более 100 миллиардов долларов, на которые тот очень рассчитывал.

Данные рассуждения приведены в статье зарубежных экспертов, опубликованной международной медиа-организацией Project Syndicate в британской газете The Guardian.

Авторы считают привлечение российских активов для финансирования киевского режима хорошим выходом из сложившейся ситуации. При этом экономисты отмечают, что европейские и американские политики проявляют крайнюю осторожность, не одобряя такую конфискацию, хотя она стала бы существенным подспорьем для Украины. Стиглиц и Косенко отмечают, что решение об изъятии средств, принадлежащих России, не принимается из-за опасений западных ответственных лиц по поводу возможных последствий такого шага. Ведь из-за него другие страны могут прекратить размещать свои средства в Европе и Америке, опасаясь, что их когда-нибудь конфискуют.

Источник изображения: topwar.ru

Западные экономисты уверены, что на деле таких опасений ни у кого нет. Если бы они присутствовали, то отток средств из США и стран Евросоюза произошел бы еще в 2022 году, когда были заморожены российские активы, но такого не случилось.

Стиглиц и Косенко утверждают, что конфискация средств РФ – это вынужденная и необходимая «мера миростроительства». С ее помощью эксперты надеются удержать другие страны от желания брать пример с России, которую они считают злостным нарушителем норм международного права. Присвоение же российских активов, по их мнению, никак мировое законодательство не нарушает.