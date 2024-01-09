Войти
РИА Новости

Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам

434
0
0
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Минобороны: ВС России применили гиперзвуковое оружие против объектов ВПК Украины

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по военным и промышленным объектам на Украине, говорится в сообщении Минобороны.

"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.

Кроме того, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и по 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, они поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что удары наносились по объектам критической, гражданской инфраструктуры, промышленным и военным. Что именно стало целью, он не уточнил.

Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.

По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
11.05.2023
Тылы сражений: российская армия нанесла удар по украинским резервам и складам
10.04.2023
Эволюция "Тора" и проверка боем: в чем успех ракетного комплекса ПВО России
23.05.2022
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
11.02.2022
Главное в маневрах: почему учения России и Украины стартовали одновременно
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
29.06.2015
«Россия представляет для нас прямую и явную угрозу»
20.01.2015
Новый щит и новый меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:30
  • 7
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 14:19
  • 4
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 09.01 14:16
  • 58082
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 03:25
  • 1
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex
  • 08.01 15:33
  • 2
Американская ракета-носитель большой грузоподъёмности Vulcan Centaur совершит свой первый полёт этой весной