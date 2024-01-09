Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам

Минобороны: ВС России применили гиперзвуковое оружие против объектов ВПК Украины

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по военным и промышленным объектам на Украине, говорится в сообщении Минобороны.

"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.

Кроме того, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и по 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, они поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что удары наносились по объектам критической, гражданской инфраструктуры, промышленным и военным. Что именно стало целью, он не уточнил.

Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.

По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.