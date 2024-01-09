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Военное обозрение

Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ракеты используют тепловые ловушки, тем самым затрудняя их поражение с помощью переносных зенитных комплексов. Об этом французскому телеканалу TV5 Monde рассказал украинский военнослужащий по имени Роман, являющийся оператором ПЗРК Stinger.

ВС России поменяли тактику ракетных ударов, начав применять ракеты с тепловыми ловушками, которые сильно мешают производить прицеливание и поражение ракет с помощью западных переносных комплексов типа Stinger. Массированные ракетные удары приводят к перерасходу зенитных ракет, что в свою очередь, приводит к их большому дефициту.

Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger

- приводит телеканал слова украинского военного.

Впервые о массовом применении ракет крылатых ракет Х-101 с тепловыми ловушками стало известно в конце 2023 года, когда 29 декабря был нанесен удар по Львовскому бронетанковому заводу. Данная тактика привела к заметному усложнению перехвата ракет расчетами ПЗРК. Пока нет информации, на каком этапе полета активируется режим отстрела ловушек, возможно, что уже на подлете к цели, чтобы увеличить шанс поразить объект.

По данным украинской разведки, первые модернизированные ракеты Х-101 ВС России применили еще в феврале 2023 года. На ракетах установлена система отстрела ловушек Л-504 862-4-22. Кроме того, ракета оборудована специальной системой оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам "Отблеск-У".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Stinger
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
09.01.2024 03:47
Лучше бы еще и РЭБ нести на борту нашим КР.
0
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