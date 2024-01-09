Военный эксперт указал на невозможность нового наступления ВСУ даже с F-16

Эксперт Чекмасов: после летних провалов Киев не соберет силы для нового наступления

Украина после проигранного летнего контрнаступления не сможет в сжатые сроки собрать силы для еще одного наступления, для которого необходимо преимущество в воздухе. На это 8 января указал в беседе с «Известиям» контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов, отметив, что преимущества в воздухе у Киева нет и не будет.

Так он прокомментировал сообщение немецкой газеты Die Welt о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять еще одну попытку наступления в случае, если Запад поставит им истребители F-16.

«Я думаю, что то, что пишет немецкая газета, вполне возможно с подачи киевского режима, это своего рода такой пиар для того, чтобы [Киев смог] получить очередные субсидии от Соединенных Штатов Америки и Западной Европы, не более того. Еще одно контрнаступление по основным канонам военной науки вряд ли возможно», — отметил Чекмасов.

Он пояснил, что любое наступление без завоевания господства в воздухе практически невозможно.

«Завоевать господство в воздухе Украина уже не способна. Она и до этого-то была неспособна, а после проваленного своего контрнаступления тем более», — сказал эксперт.

Не помогут Киеву, по его мнению, и возможные поставки западными странами истребителей F-16.

«По большому счету, мое мнение, что F-16 погоды не сделают. <…> К тому же для летчиков очень важно иметь соответствующий налет на этих истребителях, а управление этим истребителем несколько отличается от систем, которые стояли на украинских самолетах советского производства», — пояснил Чекмасов.

Он назвал подготовку пилотов очень серьезным и затратным процессом.

«Так что вряд ли [поставка F-16] поможет. И мне кажется, что поставки этих истребителей — вещь такая подвешенная. <…> А 16 истребителей, которые обещали сделать в первой поставке, — ну это, по большому счету, ничто», — отметил эксперт.

Кроме того, комментируя возможность наступления ВСУ на Крым, он отметил, что для начала им необходимо преодолеть укрепления у Днепра, что сделать практически невозможно.

«Линия обороны наших вооруженных сил проходит по левому берегу Днепра, который необходимо форсировать и дальше развивать наступление в направлении Крыма, так называемое наступление. Как показала летняя кампания украинская, они оказались неспособными развивать наступление и даже пройти тактическую линию обороны. Поэтому о каком наступлении может идти речь-то?» — заключил Чекмасов.

Ранее, 6 января, газета Berlingske со ссылкой на датское минобороны сообщила, что отправка Данией истребителей F-16 Украине задерживается приблизительно на полгода из-за неготовности украинской стороны к их применению. В свою очередь, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что провел проверку и не обнаружил на официальном сайте минобороны Дании информации о задержке передачи Киеву первых истребителей F-16.

До этого, 3 января, британская газета The Telegraph написала, что истребители F-16 из Нидерландов не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для ВСУ.

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям» 1 января, что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.