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Интерфакс-АВН

К Луне стартовал первый в истории частный американский посадочный модуль Peregrine

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Лунный модуль Peregrine
Лунный модуль Peregrine.
Источник изображения: wikimedia.org

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Американский частный посадочный лунный модуль Peregrine в понедельник стартовал с миссией к естественному спутнику Земли, сообщило NASA.

Запуск аппарата с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) был осуществлен с 41-й стартовой площадки американских Космических на мысе Канаверал во Флориде в 02:19 по времени Восточного побережья США (в 10:19 мск).

Посадочный модуль, созданный американской компанией Astrobotic Technologies, доставит на Луну полезную нагрузку общей массой до 90 кг.

Основная полезная нагрузка включает пять различных научных приборов NASA, которые, в частности, предназначены для обнаружения молекул воды на Луне, измерения радиации и наличия водорода, углекислого газа и метана в поверхностном и подповерхностном слое реголита.

Кроме того, модуль несет 15 приборов американских и зарубежных исследовательских центров и мемориальных капсул коммерческих заказчиков.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Astrobotic Technologies по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS). Стоимость доставки одного килограмма полезной нагрузки на Луну оценивается в 1,2 млн долл.

Посадка запланирована на 23 февраля в районе вулканических Куполов Груйтуйзена, расположенных на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны. Аппарат рассчитан на работу на поверхности Луны в течение десяти дней.

Модуль, который станет первым американским посадочным аппаратом, прибывшим на Луну примерно за пять десятилетий, имеет высоту около 1,9 м, ширину около 2,5 м и вес 1283 кг. Он оснащен солнечными батареями, расположенными по бокам корпуса. Двигательная система состоит из пяти основных гидразиновых двигателей и четырех двигателей ориентации.

Одним из самых важных элементов запуска частного лунного модуля является испытание новой тяжелой ракеты Vulcan с разгонным блоком Centaur компании ULA, которая пришла на смену американским носителям Delta IV и Atlas V. Для ракеты Vulcan, способной выводить на низкую околоземную орбиту 27,2 тонны полезной нагрузки, это будет первый тестовый полет.

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