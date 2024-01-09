Госсекретарь США: Атаки хуситов в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в новом году решил очередной раз посетить страны Ближнего Востока. Основной целью визита, очевидно, является ситуация вокруг Газы и в Красном море.

Блинкен уже побывал в нескольких странах региона, включая Катар. На встрече с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель-Рахманом Аль Тани госсекретарь США отметил всю серьёзность ситуации, которая возникла с судоходством в Красном море из-за действий йеменских хуситов.

Эти атаки (хуситов) напрямую затронули интересы более чем 40 стран и нарушили почти 20% мировых морских перевозок

- заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, атаки хуситов ведут к увеличению времени доставки многих товаров, что увеличивает их стоимость, которую вынуждены будут оплачивать потребители по всему миру.

Блинкен добавил, что Соединённые Штаты вместе с более чем 20 странами начали операцию для обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

Американский госсекретарь отметил также в ходе встречи с премьер-министром Катара, что конфликт вокруг сектора Газа может расшириться и Вашингтон делает всё, чтобы этого не было. Если говорить простыми словами, Блинкен просит соседние страны не вмешиваться и дать Израилю спокойно разобраться с ХАМАС.