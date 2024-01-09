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ТАСС

На Украине заявили, что ВСУ используют FPV-дроны из-за нехватки снарядов

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Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года
Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

Вице-премьер Украины Михаил Федоров отметил, что беспилотники "не могут полностью заменить артиллерию"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены часто применять в ходе боевых действий FPV-дроны из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об этом заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

"Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов", - приводит его слова американская газета The Wall Street Journal. Впрочем, беспилотники "не могут полностью заменить артиллерию", добавил вице-премьер.

В материале также отмечается, что на каждые пять-шесть российских снарядов украинская армия отвечает одним-двумя.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что ВСУ испытывают дефицит с боеприпасами, в первую очередь для орудий советских стандартов калибра 122 мм и 152 мм, а также для западных зенитных ракетных комплексов. 

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