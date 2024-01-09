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Военное обозрение

«Мы будем сражаться в Газе весь год»: начальник генштаба ЦАХАЛ дал прогноз по срокам военной операции против ХАМАС

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Источник изображения: topwar.ru

Израильская военная операция в секторе Газа будет продолжаться на протяжении всего 2024 года. Об этом заявил начальник генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви.

По утверждению израильского военачальника, в течение 2024 года израильские военные будут очень бдительны на Западном берегу реки Иордан, где пока нет боевых действий. В то же время, на севере страны – на границе с Ливаном, израильская армия продолжит противостояние атакам радикального движения «Хизбалла». В секторе Газа операция продолжится.

Мы будем сражаться в Газе весь год

- заявил начальник генерального штаба израильской армии.

Между тем, такое заявление высокопоставленного военного свидетельствует о том, что планы на блицкриг в секторе Газа не сбылись. Несмотря на колоссальное военно-техническое и численное превосходство, армии обороны Израиля не удается выполнить задачи по уничтожению формирований палестинского движения ХАМАС, их инфраструктуры и взятию палестинского анклава под контроль.

Впечатляющие результаты до сих пор отсутствуют, зато погибли 23 тысячи мирных жителей за три месяца. Можно представить себе масштабы жертв среди населения сектора Газа, если израильская военная операция продлится еще 10-12 месяцев или более того.

С другой стороны, за год боевых действий в секторе Газа немало солдат и офицеров потеряет и израильская армия. В конечном итоге, это может не лучшим образом отразиться на рейтинге действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поскольку массовые потери в рядах ЦАХАЛ вряд ли будут одобрены в израильском обществе.

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Страны
Израиль
Ливан
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