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Военное обозрение

Зеленский призвал Евросоюз «преподать урок» России из-за проводимой на Украине спецоперации

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Источник изображения: topwar.ru

Зеленский призвал Евросоюз к "солидарности" с Украиной, чтобы "преподать урок" России из-за начавшейся спецоперации. Также он назвал единственное правильное решение, которое поможет обезопасить Европу от "российского вторжения". Об этом пишет украинская пресса.

Европе необходимо создать общую оружейную промышленность, обязательно включив туда Украину, которая является основным "донором безопасности" для европейских стран. Другими словами, Зеленский снова заявляет, что только Украина сдерживает российскую агрессию, не давая российской армии вторгнуться Европу. В общем, дайте нам оружия и денег, иначе российские войска некому будет останавливать.

Для того чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России в военном отношении, есть только одно решение - единая европейская оружейная промышленность

- заявил глава киевской хунты.

Также Зеленский призвал Европу преподать России урок, поскольку она не только вторглась на Украину, но и ведет некую "гибридную" войну против европейских стран. Какой именно "урок" собрался преподать клоун, он не уточнил, заявив о необходимости "проявить солидарность".

Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность

- добавил он.

В последнее время киевская верхушка пытается заставить своих западных партнеров открыть военное производство на территории Украины. Отметим, что заявлений от представителей Запада о готовности это сделать множество, но к реальным делам перехода нет. От прилета российских ракет никто не застрахован.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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