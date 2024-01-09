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Военное обозрение

Украинский ТГ-канал: В целях экономии Киев запретил тратить зенитные ракеты на дроны-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

Массированные ракетные и комбинированные удары, которые в последнее время практикуют ВС России, привели к большому дефициту зенитных ракет украинской ПВО. Об этом сообщают различные украинские ресурсы со ссылкой на источники в Генштабе.

Украинская ПВО начала серьезно экономить зенитные ракеты, расход которых значительно вырос в связи с последними массированными ударами ВС России. На данный момент имеется информация, что Киев неофициально дал команду использовать западные зенитные системы только для перехвата российских ракет, по дронам-камикадзе предлагается работать другими средствами, не применяя дефицитные боеприпасы.

Косвенным подтверждением данной информации является вчерашний удар дронов-камикадзе типа "Герань" по Одессе и области. Как сообщают украинские ТГ-каналы, беспилотники свободно прошли весь маршрут, не подвергаясь ударам зенитных ракетных систем Украины.

Беспилотники-камикадзе в Одесской области. Прошли очень свободно весь южный маршрут. Банковая вроде как запретила тратить ракеты ПВО на попытки сбить БПЛА-камикадзе. Начали жутко экономить ракеты ПВО

- пишет украинский ТГ-канал "Легитимный".

Между тем, Генштаб ВСУ продолжает уверять, что ПВО страны "сбивает" все, что летит со стороны России.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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