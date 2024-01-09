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Военное обозрение

В Тайбэе обеспокоены очередным появлением китайских воздушных шаров над Тайваньским проливом

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Тайваня в прошедшую субботу в резкой форме обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против жителей острова. Теперь в Тайбэе снова обеспокоены очередным появлением китайских воздушных шаров над Тайваньским проливом.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства острова.

Там сообщили, что уже после субботнего заявления в небе над проливом, отделяющим Тайвань от материкового Китая, вчера пролетело три воздушных шара, принадлежащих КНР. А до этого подобные объекты были замечены в декабре.

Тайваньские военные отмечают, что количество шаров-нарушителей возрастает ближе к началу президентских выборов на острове, которые должны состояться в субботу. В Минобороны Тайваня крайне обеспокоены тем, что ранее воздушные объекты появлялись только над проливом, но в последнее время они пролетают и над сушей, в том числе, недалеко от крупных тайваньских авиабаз. По утверждению министерства, в это воскресенье один из трех шаров оказался над южной частью самого острова.

Несмотря на возмущенные заявления Тайваня, китайские военные игнорируют их и продолжают свои маневры вблизи непризнанного островного государства, которое в Пекине считают частью КНР.

На запускаемые из Китая воздушные шары стали обращать пристальное внимание после того, как один из них впервые пересек почти всю территорию США. Тогда в Пекине заявили, что объект выполнял гражданские функции и просто потерял ориентацию, залетев не туда.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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