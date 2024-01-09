Немецкий обозреватель: Украина может предпринять попытку нового наступления после получения истребителей F-16

После того, как киевский режим получит истребители F-16, может состояться очередная попытка наступления ВСУ. Об этом заявил немецкий военный обозреватель Альфред Хакенсбергер.

По утверждению журналиста, в этом случае главной целью наступательных действий станет Крымский полуостров. Наступать на него Украина попытается через Херсонскую область (РФ), форсировав реку Днепр. По прямой от села Крынки, где закрепились украинские десантные группы и продолжаются бои, и до Крымского полуострова – около 60 километров.

Аналитик связывает украинское наступление с приобретением самолетов F-16, поставить которые на Украину западные страны должны в ближайшее время. Впрочем, вряд ли появление у ВСУ нескольких или даже нескольких десятков самолетов позволит так изменить ситуацию, что Киев сможет провести какое-то масштабное наступление. В конце концов, для броска вперед, а не для ударов по мирному населению с воздуха, нужны сухопутные войска, а с ними у Киева после последнего «контрнаступа» значительные проблемы.

Из-за высоких потерь на фронте сухопутные подразделения ВСУ испытывают, во-первых, кадровый дефицит, во-вторых, нехватку обученных и мотивированных солдат. И если первую проблему еще можно решить за счет ужесточения мобилизации, то вторая проблема решается куда сложнее – из призванных инвалидов и уклонистов вряд ли получатся превосходные солдаты.

Однако для продолжения получения западной финансовой помощи украинский режим может в медийных целях пойти и на очередную попытку контрнаступления. Глава киевского режима Владимир Зеленский попытается продемонстрировать Западу, что ВСУ еще активны и могут воевать с российской армией.