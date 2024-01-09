Войти
Военное обозрение

Французский военный эксперт: У Киева осталось боеприпасов примерно на месяц

405
0
0
Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети
Украинский военнослужащий с полученным из Германии современным 155-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом DM121 производства германской группы Rheinmetall, 2022 год (c) социальные сети.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Из-за продолжительности и высокой интенсивности конфликта на Украине, а также невозможности Запада в полной мере обеспечить потребность ВСУ в боеприпасах, украинские военные арсеналы оказались далеко не в лучшем состоянии. Об этом заявил французский военный эксперт, полковник в отставке Пер Йонг.

Как отмечает аналитик, у ВСУ наблюдается явный дефицит с боеприпасами. Ситуация ухудшится уже в самой обозримой временной перспективе.

Я считаю, что у Киева осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля. А в середине февраля будет разгар зимы

- отмечает французский военный эксперт.

По мнению полковника в отставке, украинская армия попытается стабилизировать ситуацию на фронте, и начинает делать это уже сейчас, однако для достижения такой цели необходимо обладать соответствующими возможностями. В ближайшее время стоит ожидать морального и военного истощения украинского режима, поскольку он максимально зависит от финансовой и военной помощи Запада, считает эксперт.

Отметим, что на Западе сейчас наблюдается тенденция к сокращению военной и финансовой помощи Украине. К тому же, даже при всем желании западные страны в настоящее время не в состоянии обеспечить Украину таким количеством ракет и артиллерийских боеприпасов, зенитных ракетных комплексов, танков и бронемашин, которое было бы необходимо для реального улучшения ситуации на фронте. Да и проблему кадрового дефицита решить украинским вооруженным силам крайне непросто.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Похожие новости
25.07.2022
США хотели сделать Россию отщепенцем. Но кое-что не учли
19.07.2022
Байден проигрывает битву за Украину. НАТО – на последнем издыхании
18.07.2022
Гонки тяжеловесных катафалков
24.04.2020
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
28.12.2017
Россия и силовая политика
13.05.2015
Гораздо больше, чем просто парад ("The National Interest", США)
16.06.2010
Mistral - только начало
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 14:30
  • 7
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 14:19
  • 4
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 09.01 14:16
  • 58082
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 03:25
  • 1
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex
  • 08.01 15:33
  • 2
Американская ракета-носитель большой грузоподъёмности Vulcan Centaur совершит свой первый полёт этой весной