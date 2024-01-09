Французский военный эксперт: У Киева осталось боеприпасов примерно на месяц

Из-за продолжительности и высокой интенсивности конфликта на Украине, а также невозможности Запада в полной мере обеспечить потребность ВСУ в боеприпасах, украинские военные арсеналы оказались далеко не в лучшем состоянии. Об этом заявил французский военный эксперт, полковник в отставке Пер Йонг.

Как отмечает аналитик, у ВСУ наблюдается явный дефицит с боеприпасами. Ситуация ухудшится уже в самой обозримой временной перспективе.

Я считаю, что у Киева осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля. А в середине февраля будет разгар зимы

- отмечает французский военный эксперт.

По мнению полковника в отставке, украинская армия попытается стабилизировать ситуацию на фронте, и начинает делать это уже сейчас, однако для достижения такой цели необходимо обладать соответствующими возможностями. В ближайшее время стоит ожидать морального и военного истощения украинского режима, поскольку он максимально зависит от финансовой и военной помощи Запада, считает эксперт.

Отметим, что на Западе сейчас наблюдается тенденция к сокращению военной и финансовой помощи Украине. К тому же, даже при всем желании западные страны в настоящее время не в состоянии обеспечить Украину таким количеством ракет и артиллерийских боеприпасов, зенитных ракетных комплексов, танков и бронемашин, которое было бы необходимо для реального улучшения ситуации на фронте. Да и проблему кадрового дефицита решить украинским вооруженным силам крайне непросто.