В Южной Корее рассказали о планах запуска разведывательных спутников в апреле и ноябре

Его осуществят с базы Космических сил США в штате Флорида, рассказали в южнокорейском Управлении программ оборонных закупок

СЕУЛ, 8 января. /ТАСС/. Республика Корея (РК) планирует запустить два разведывательных спутника в 2024 году с помощью американской компании SpaceX с территории США. Об этом сообщило Управление программ оборонных закупок (DAPA) РК.

Запуск планируется осуществить на ракетах Falcon 9 с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида в апреле и ноябре.

В начале декабря 2023 года Республика Корея запустила первый разведывательный спутник собственной разработки с помощью компании SpaceX с базы в штате Калифорния. Республика планирует запустить еще четыре таких аппарата до 2025 года.

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник. Во время пленума Трудовой партии Кореи в Пхеньяне обещали в 2024 году дополнительно запустить три таких аппарата.