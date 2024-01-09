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РИА Новости

Новые Т-80БВМ участвуют в боях на Запорожском направлении, сообщил танкист

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Танк на огневой позиции
Танк на огневой позиции.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Командир танка сообщил, что Т-80БВМ участвуют в боях на Запорожском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Недавно прибывшие в зону специальной военной операции на запорожское направление новые танки Т-80БВМ уже принимают участие в боях и получают высокую оценку от экипажей, рассказал командир танка с позывным "Ставрополь".

"Танк получили новый, модернизированный танк Т-80БВМ с усиленной уже бронезащитой... Из закрытых огневых позиций стреляем, это очень эффективно. Танк новый, со второго снаряда кладет в "яблочко"... Технику на нем мы еще не уничтожали, не было цели еще, а вот опорные пункты и блиндажи уже уничтожили, подавляем огневые точки противника. Вот недавно вернулись из выезда, как вы видите, машина вся в грязи", - сказал журналистам командир танка.

Он подчеркнул, что танки работают постоянно, поддерживая пехоту при штурмах, что не только обеспечивает огневое поражение целей, но и оказывает положительный эффект на моральное состояние штурмовых подразделений во время атаки.

"По сегодняшней погоде и условиях, грязь и слякоть, зимы нет, этот танк будет проходимее, чем тот же Abrams, который тяжелее нашего танка на 35 тонн, и, естественно, маневренность у нас лучше. Танк Т-80БВМ даже маневренней среди всех наших танков. И по подвижности, и по скорости. Наши танки не застревают в грязи", - рассказал военный.

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Продукция
Т-80
Т-80БВМ
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