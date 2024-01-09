Большие заказы на американские «Стингеры» и польские «Пиоруны»

Американское агентство DSCA дало согласие на поставку ракет Stinger трем европейским странам: Германии, Нидерландам и Италии, осуществляемую через агентство НАТО NSPA. В случае с первыми двумя странами, скорее всего, это пополнение запасов техники, переданной Украине. Однако американские ракеты относительно дороги, например, по сравнению с польскими «Пиорунами».

Согласно сообщению агентства DSCA, было получено согласие на закупку 940 ракет FIM-92K Stinger Block 1. Помимо них в пакет стоимостью максимум 780 миллионов долларов США (т.е. чуть более 3 миллиардов злотых) также входит батарея системы охлаждения, металлические контейнеры и элементы оперативного обеспечения от правительства США.

При этом Польша заказала у завода Меско крупнейшую в истории партию «Пиорунов» численностью 3,5 тыс. ракет и 600 пусковых механизмов на сумму 3,5 млрд злотых брутто (включая НДС). Поэтому польские ракеты намного дешевле, а конфликт на Украине доказал их очень высокую эффективность. В отрасли также ведется работа по совершенствованию «Пиорунов», пока осуществляемая за счет собственных средств, поскольку опытно-конструкторские работы, необходимые для полноценного внедрения системы нового поколения, формально не сданы в эксплуатацию.

Пиоруны также стали экспортным хитом, поскольку еще до февраля 2022 их заказывали США, а теперь и Норвегия (где они выиграли в конкурентной борьбе со стороны ряда стран НАТО, в том числе Франции, Швеции и США в формате открытого тендера), Эстония, Латвия и неуказанная балканская страна. Пиорун также был предварительно выбран в конкурсной процедуре ​​в Словакии.

Увеличиваются мощности по производству польских переносных зенитных комплексов, и в следующем году ожидается их выпуск значительно более тысячи. Производство происходит быстрее, чем в случае со «Стингерами», если верить более ранней информации о плане производства 60 «Стингеров» в месяц (т.е. от 700 до 750 в год) к 2025 году.