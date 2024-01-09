Космические войска РФ в 2023 году провели около 500 тыс. сеансов управления аппаратами

Также дежурные силы выполнили более 120 тыс. сеансов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дежурные силы Космических войск Воздушно-космических сил РФ в 2023 году провели порядка 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил [РФ] в 2023 году провели около 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами", - говорится в сообщении.

Также дежурные силы выполнили более 120 тыс. сеансов обеспечения управления космическими аппаратами. При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1,4 тыс. сеансов.

"Одной из задач Космических войск ВКС является осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначений в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) Российской Федерации необходимой информацией. Так, боевыми расчетами космодрома Плесецк в 2023 году провели восемь пусков ракет космического назначения различного класса "Союз-2", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, в рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства космические войска продолжают работу по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов.