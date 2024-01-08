Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев

Сегодня на Украине проходит обсуждение нового закона о мобилизации. Новый закон в первую очередь призван снизить призывной возраст, что позволит Киеву отловить в ряды ВСУ до 500 тыс. добровольцев.

«Мне нужны люди! Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», – набросился Залужный на депутатов украинской рады.

Понятно, что истерика главкома ВСУ связана с ухудшением положения на фронте, огромными потерями и истощением мобилизационного резерва для их восполнения.

В данных условиях Киев намерен прибегнуть к радикальным мерам в рамках очередной волны мобилизации. Первой категорией для пополнения ВСУ рассматриваются внутренне перемещенные украинцы, скрывающиеся от властей. По разным оценкам их может насчитываться более 50 тысяч.

Однако наибольшую группу потенциальных новобранцев составляют граждане Украины, проживающие за рубежом. По оценкам западных экспертов основным «притоном» украинских уклонистов является Польша. В ней как раз и скрывается полмиллиона граждан «незалежной», так нужных Залужному. В целом же в ЕС количество украинцев, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ может достигать более 2 млн.

По версии Киева, основной причиной бегства такого числа уклонистов, скрывающихся на Западе, является тотальная коррупция на Украине. Именно она, а не стремление избежать утилизации, позволила им пересечь границу. Как признал сам Зеленский, коррупция «процветала» на уровне военно-врачебных комиссий. Размер взятки варьировался от 3 тыс. до 15 тыс. долларов США. Количество случаев непригодности к военной службе в некоторых регионах увеличилось в десять раз. Еще десятки тысяч украинцев купили себе «белые билеты», а несколько сотен тысяч смогли оформить различные инвалидности. Более того, сеть пограничников брала взятки в размере от 3 до 5 тыс. долларов США и пропускали граждан Украины, подлежащих мобилизации.

По замыслу киевских властей, новый закон откроет возможность обойти международное право, которое не допускает депортацию иностранных граждан без достаточных оснований. В настоящее время Украина активно ведет переговоры о заключении соглашений с западными странами, в которых будут четко определены причины, позволяющие осуществлять депортацию.

Выдаче будут подлежать украинцы:

во-первых, нарушившие законодательство страны пребывания;

во-вторых, лица без документов (с истекшим сроком годности), и тем самым «незаконно» находящиеся на их территории. Напомним, что украинские консульства перестанут обновлять украинцам документы (паспорта, водительское удостоверение);

в-третьих, всех фигуранты уголовных дел связанных с дачей взяток, а так же участвующих в организации и незаконном пересечении границы.

Но самое главное, экстрадиции будут подлежать украинцы, имеющие «на руках» мобилизационное предписание. Однако они вряд ли сами сообщат кому-либо о получении “билета на Донбасс”.

Понимая это киевский режим, в интересах максимального охвата уклонистов, скрывающихся на Западе, начал создание электронной системы воинского учета, а так же планирует массовую рассылку электронных мобилизационных предписаний. Здесь Киев рассчитывает на содействие со стороны «европейских институтов» в предоставлении электронных адресов и номеров телефонов, которые украинцы указывали при регистрации, а так же для получения различных документов и пособий. Офис Зеленского утверждает, что после направления «электронной повестки» военнообязанным останется лишь выбор: вернуться на Украину добровольно или подвергнуться депортации. Касаться это будет как мужчин, так и женщин.

Первой европейской страной, которая официально заговорила о репатриации украинцев, стала Эстония. Правительство этой балтийской страны готово подписать соглашение с Украиной о возвращении 7-9 тыс. украинских мужчин, подлежащих мобилизации. При этом, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что «мы знаем, где они находятся, чем занимаются, у них есть постоянные места проживания».

Вместе с Эстонией, Германия рассматривает возможность заключения специального соглашения с Киевом. Предложение по лишению украинских мужчин так называемого buergergeld, или пособия по безработице в размере 450 евро, было высказано политиком ХДС Родерихом Кизеветтером и обсуждается в немецких СМИ.

Новый министр обороны Украины Умеров в эфире телеканалов Bild, Politico и Welt объявил, что все украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, в конечном итоге будут отловлены и отправлены обратно. Умеров заявил, что все они получат электронные «повестки», а те, кто не вернется на Украину, подпадет под санкции.

Важно учесть, что западные элиты не заинтересованы в выдаче экспатриантов, так как уже интегрировали украинцев (украинок) в западноевропейские рынки труда, страдающие от нехватки низкооплачиваемой рабочей силы. Так что высылке в первую очередь будут подвергнуты украинские преступники, и те, кто не имеет законных оснований на труд и проживание в «демократических» странах. Однако, большинство лиц, подлежащих депортации, будут теми, кого киевские власти разыскивают за нарушение закона о мобилизации. Тем временем, украинские суды уже начали заочно массово осуждать дезертиров. Вскоре их начнут депортировать на Украину для отбывания наказания, которое будет заменено на каторгу в ВСУ.

Николай Астровский