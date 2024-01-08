В конце 2023 года в Европе снова заговорили про возвращение всеобщей воинской повинности. Так, об этом в недавнем интервью газете Die Welt заявил министр обороны Германии, несмотря на то, что такая идея не вызывает поддержки сторонников его партии. В интервью Борис Писториус сослался на пример Швеции, где обязательный призыв сначала был отменен, а затем вновь восстановлен.

Может ли стать Швеция примером для Германии? – Задаются вопросом эксперты.

Как отмечается в официальных источниках, на сегодняшний день в бундесвере проходят службу чуть более 181 тыс. человек. Одной из основных целей Писториус ставит ликвидацию кадрового дефицита в немецкой армии и доведению численности бундесвера к 2025 году до 203 тыс. При этом он рассматривает различные варианты.

«В свое время были причины для отмены воинского призыва. Однако, оглядываясь назад, можно сказать, что это былой ошибкой», – заявил немецкий министр в интервью газете Die Welt.

На протяжении десятилетий воинская обязанность была одной из основ немецкого общества. Вооруженные силы ФРГ были созданы через 10 лет после окончания Второй мировой войны, до 1957 года они комплектовались по найму, но в 1957 году был введен призыв на обязательную военную службу. В дальнейшем почти все молодые мужчины с 18 лет проходили либо службу в армии, либо альтернативную службу – ухаживая за нуждающимися в помощи людьми в больницах или домах престарелых. В 2011 году воинская обязанность была отменена, а бундесвер сокращен. Слоган военной реформы тогда гласил, что в случае напряженной ситуации или необходимости обороны воинский призыв может быть возобновлен.

Сейчас армия ФРГ комплектуется на контрактной основе, служить в ней могут как мужчины, так и женщины.

Как отмечают немецкие эксперты в области безопасности, число контрактников и желающих служить становится все меньше. Одной из главных проблем бундесвера является бюрократия, обратил внимание журналист и эксперт в области безопасности Томас Вигольд. Часто желающие заключить контракт на воинскую службу по полгода ждут ответа на свою заявку. Отмечается, что в условиях, когда молодежь вправе выбирать себе место работы/службы, бундесвер не является привлекательным работодателем.

Между тем, Борис Писториус получил от сотрудников своего министерства 65 конкретных предложений по преобразованиям в бундесвере. Реформы должны затронуть вопросы набора новых солдат, их обучения и обеспечения. Об этом он также заявил в недавнем интервью Die Welt. Не исключено и возвращение к воинской обязанности.

«Я рассматриваю различные модели, в том числе шведскую. Там призыву подлежат все молодые люди, но в итоге только часть из них действительно идет на срочную службу. Мы должны обдумать, возможен ли такой сценарий у нас», – заявил Писториус.

Стоит заметить, что стоило Писториусу заявить о своих размышлениях по вопросу о воинской обязанности, как на него обрушилась волна критики, в том числе из рядов его собственной партии. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен считает, что изменения, произошедшие в бундесвере с 2011 года, делают невозможным возвращение к системе воинской обязанности.

«Я считаю, что для приостановки и фактической отмены обязательной военной службы были веские причины», – заявила Эскен. По ее словам, в армии больше нет необходимых учебных подразделений для обучения призванных новобранцев.

Критически относятся к предложению Писториуса и союзники социал-демократов в правящей коалиции из Свободной демократической партии (СвДП). Глава фракции либералов в бундестаге Кристиан Дюрр заявил: «Введение всеобщей воинской обязанности стало бы сильным ограничением свободы молодых людей, нацеленных на профессиональную ориентацию».

Однако, поддержку Писториус получил у консервативной оппозиции. В интервью DW вице-председатель парламентской фракции консервативного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Йоханн Вадепуль указал: «Позиция ХДС здесь однозначна. Мы выступаем за всеобщую воинскую обязанност. <…> Сейчас пришло время спросить молодых людей, что они могут сделать для нашего государства, для нашего общества».

Отметим, что сами немцы считают шведскую модель мечтой всех военных, а министра обороны энтузиастом.

«Вооруженные силы там нуждаются далеко не в каждом, подлежащем призыву. Они выбирают только тех, кто подходит им по своим способностям», – отмечает обозреватель Томас Вигольд.

Так будет ли вновь введена в Германии воинская обязанность? – Трудно ответить на этот вопрос, считает эксперт Томас Вигольд, указывая на радикальные изменения ситуации в области безопасности, прежде всего из-за бурно меняющейся геополитической обстановки в Европе. Еще два года назад, к примеру, никто не мог предположить, что бундестаг одобрит законопроект, предусматривающий создание специального фонда в объеме 100 млрд. евро на модернизацию бундесвера. Но даже в случае возвращения к призыву, отмечает эксперт, воинская обязанность будет отличаться от модели, существовавшей до 2011 года, хотя бы из-за ставшей возможной с тех пор службы в армии женщин.

Поводя итог, напомним, что западные элиты (не только в Германии) ищут любой повод, любую возможность для милитаризации своих стран, увеличении численности национальных вооруженных сил, несмотря на свои реальные возможности. Самое главное, что в этом заинтересован один и самый главный бенефициар – США. Остальные выгодополучатели – лишь политические элиты, которые пытаются нажиться на пропаганде “агрессивных” намерений России.

Сергей Острына