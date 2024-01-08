«Мы подчеркиваем нашу твердую позицию». Военных США попросили из Ирака

Reuters: премьер Ирака ас-Судани заявил о выводе иностранных войск из страны
Ирак намерен вывести из своего государства все иностранные войска, костяк которых составляют ВС США. Для этого премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани хочет создать специальную комиссию. Такое решение власти приняли после американского удара по штабу народного ополчения в Багдаде, в результате которого погиб командир шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква. Он помогал поддерживать безопасность в Ираке. Подробности - в материале «Газеты.Ru».
Власти Ирака объявили, что они начинают процесс вывода из страны возглавляемой США Международной военной коалиции. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на офис премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.
Сейчас в Сирии находятся 900 американских военных, а в Ираке - 2,5 тысячи. Американцы утверждают, что их солдаты консультируют местные силы и помогают им предотвратить возрождение террористического "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ), которое в 2014 году захватило значительную часть обеих стран.
Ас-Судани сделал заявление о выводе иностранных военных на следующий день после удара США в Багдаде, в результате которого погиб командир военной группировки "Харакат Ан-Нуджаба" Муштака аль-Джавари (Абу Таква). Премьер-министр имеет ограниченную власть над некоторыми группировками, они образуют мощный блок в его правящей коалиции. Иракские и сирийские ополченцы выступают против израильской кампании в секторе Газа и возлагают на США частичную ответственность за происходящее. Именно местные группировки потребовали от ас-Судани вывести коалицию из страны.
Источник, близкий к премьеру, заявил Reuters, что политик находится под огромным давлением со стороны влиятельных шиитских партий. Его заявление направлено "на успокоение" группировок.
Правительственный чиновник сказал Reuters, что в состав комиссии войдут и представители Международной коалиции.
"Мы подчеркиваем нашу твердую позицию в прекращении существования Международной коалиции после того, как закончатся оправдания ее существования", - цитируется в заявлении ас-Судани.
Американский удар
4 января беспилотник ударил по штабу народного ополчения в Багдаде. В результате атаки погиб командир шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов. Вооруженные силы Ирака обвинили в произошедшем Международную военную коалицию. Пентагон подтвердил ликвидацию двух членов группировки в ответ на атаку американских сил. С начала возобновления палестино-израильского конфликта американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут иракские шиитские группировки.
По информации источника издания агентства Shafaq, в результате авиаудара различные травмы получили еще шестеро человек, в том числе командир разведки народного ополчения.
Reuters выяснил у американских официальных лиц, что изначально администрация президента США Джо Байдена не планировала реагировать на волну нападений в Ираке из-за потенциальной ответной реакции. Однако факт, что местное правительство не смогло обуздать ополченцев, подтолкнул Вашингтон к более агрессивному подходу. Источники рассказали агентству, что недавний удар был нацелен на Муштака аль-Джавари, так как, по данным Пентагона, именно он стоял за нападениями на американский персонал.
При этом правительство Ирака заявило, что убитый был членом "Сил народной мобилизации" (PMF), сформированных в 2014 году для борьбы с "Исламским государством". Позднее власти признали его группировку официальным агентством безопасности. Пентагон отказался отвечать на комментарии иракского правительства.
К чему приведет вывод войск США из Ирака
Находясь в Ираке, военные США снабжают свой воинский контингент на севере Сирии. Эксперты указывают, что в случае вывода войск из Ирака, снабжать свои базы в САР Пентагону будет весьма затруднительно, что может вынудить Вашингтон окончательно вывести свои войска из региона.
Еще в июле 2023 года командование США перебросило дополнительную военную технику и материально-технические средства из Ирака на свои базы в Сирии. Как сообщила сирийская газета Al Watan, несколько военно-транспортных колонн пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию северо-восточной провинции Хасеке.
По данным издания, численность контингента в Сирии с 15 июля увеличилась с 500 до 1,5 тыс. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии» (СДС), в то время как другие осуществляют охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе.
Еще два года назад сирийское агентство SANA сообщало, что американцы организовали в Сирии контрабанду нефти для продажи в Ираке и Турции. По данным журналистов, военнослужащие США поставляли из Ирака на территорию САР военные грузы, рефрижераторы и цистерны. Представители Пентагона выдают контрабанду за борьбу с боевиками "Исламского государства". Такой нелегальный бизнес сильно вредит экономике Сирии, которой нужно восстанавливать разрушенную инфраструктуру.
Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский еще в 2022 году заявлял, что американцы занимаются воровством сирийских природных ресурсов.
«Хотелось бы воспользоваться заседанием для акцентирования той пагубной ситуации, которая в целом складывается на северо-востоке Сирии, по-прежнему незаконно оккупированном США. В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа», - сказал Полянский, цитирует ТАСС.
Алена Фомина