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ТАСС

Спикер Палаты представителей призвал Белый дом сформулировать стратегию США по Украине

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
Источник изображения: AP Photo/ Mark Schiefelbein

Майк Джонсон отметил, что "выделить необходимое финансирование, не получив ответов, очень сложно"

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) считает, что администрации президента США Джо Байдена следует пояснить, в чем заключается стратегия США в отношении Украины. С таким заявлением он выступил в интервью телекомпании CBS.

По его словам, республиканцы в нижней палате Конгресса, выступающие против выделения дополнительного финансирования на помощь Украине, посылают Белому дому "сигнал о том, что [администрация] не говорит с американцами начистоту". "Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков?" - отметил Джонсон, напомнив, что государственный долг США превышает $34 трлн, а выделение дополнительных средств на поддержку Киева будет означать его дальнейшее увеличение.

"Белый дом не дает ответов на эти вопросы", - подчеркнул спикер Палаты представителей, слова которого приводятся на сайте телекомпании. "Я в письменной форме, публично и в частном порядке, всеми доступными способами прошу их дать ответы на эти вопросы, но они этого не делают", - заявил Джонсон, отметив, что "выделить необходимое финансирование, не получив ответов, очень сложно".

По словам спикера, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон в декабре 2023 года указывал на то, что дополнительная помощь со стороны Вашингтона может быть выделена в феврале. "Она ему не нужна была в декабре, на что намекал Белый дом", - отметил Джонсон. На вопрос о том, какова вероятность того, что законодатели согласуют выделение дополнительных средств на оказание помощи Киеву к февралю, республиканец заявил, что это зависит от того, будут ли приняты меры для ужесточения контроля на южной границе США, а также даст ли Белый дом ответы на вопросы, касающиеся целей США в украинском кризисе.

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывалась в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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