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Военное обозрение

Российские военные начали использовать FPV-дроны с «машинным зрением» и автозахватом цели

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Источник изображения: topwar.ru

Примерно летом прошлого года военнослужащие ВСУ и западные эксперты все чаще начали сообщать о значительном преимуществе ВС РФ в количестве и разновидности применения беспилотных летательных аппаратов на передовой. Один из украинских офицеров пожаловался в интервью британскому изданию, что на некоторых участках фронта российские военные задействуют в пять-семь раз больше дронов, чем украинцы.

Одновременно российские компании, как государственные, так и частные, наращивают не только производство БПЛА для нужд Минобороны РФ, но и постоянно совершенствуют технические возможности дронов и разрабатывают новые более совершенные образцы беспилотников. Об очередной «опасной» новинке российских инженеров-разработчиков БПЛА в своем телеграм-канале рассказал украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Эксперт поведал, что российские военные начали использовать полуавтономные FPV-дроны с «машинным зрением» и автозахватом цели и объяснил, какие преимущества это создает на поле боя. По его словам, хотя еще технология и «сырая», но уже хорошо зарекомендовала себя при использовании недорогих беспилотников в качестве дронов-камикадзе.

Первый раз воочию увидел перехваченное видео с российского FPV с машинным зрением и автозахватом цели. Более того, в режиме тепловизора

— написал Бескрестнов.

Специалист отмечает, что с такими обновлениями пилоту FPV-дрона достаточно лишь долететь до цели на относительно большой высоте и обозначить ее. Дальше беспилотник действует в режиме самонаведения, вмешательство оператора для поражения выбранного объекта больше не требуется.

Прежде всего, использование таких «модернизированных» дронов нивелирует эффективность систем РЭБ, потому что беспилотник идет на цель автономно и прерывание связи с оператором уже не может отклонить его от курса. Кроме того, для управления таким БПЛА не требуется опытный оператор, способный преследовать, например, маневрирующую цель. Достаточно на расстоянии видимости поймать объект в прицел самонаведения, дальше дрон в любом случае будет атаковать ее до попадания. Кроме того, увеличивается и количество БПЛА, управляемых одним оператором за определенный промежуток времени.

Эксперт выразил большое беспокойство по поводу появления новинки на вооружении ВС РФ и призвал Минцифры Украины ускориться в разработке беспилотников с аналогичным функционалом. Бескрестнов особо подчеркнул значимость FPV-дронов в создании преимуществ на поле боя.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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