РВСН в 2024 году планируют провести семь пусков баллистических ракет

Как сообщили в Минобороны РФ, за пять лет Ракетные войска стратегического назначения в рамках летных испытаний провели более 20 таких пусков

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет.