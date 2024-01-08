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ТАСС

РВСН в 2024 году планируют провести семь пусков баллистических ракет

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Дежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Как сообщили в Минобороны РФ, за пять лет Ракетные войска стратегического назначения в рамках летных испытаний провели более 20 таких пусков

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ в 2024 году планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет. 

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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