Войти
ТАСС

Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике

301
0
0
Флаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Белоусов

По словам Тобиаса Билльстрёма, "Швеция настаивает внутри Евросоюза на ужесточении санкций и ограничении возможностей России финансировать" специальную военную операцию

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Помощь Украине будет основной задачей Швеции в области внешней политики. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём, выступая на конференции "Народ и оборона".

"Наша военная, политическая и экономическая поддержка Украины <...> остается главной внешнеполитической задачей на ближайшие годы, - отметил он. - Сильная, предсказуемая и устойчивая поддержка Украины также является нашей главной возможностью ограничить варианты действий России". Глава МИД добавил, что "Швеция настаивает внутри Евросоюза на ужесточении санкций и ограничении возможностей России финансировать" специальную военную операцию.

По его словам, правительство королевства исходит из того, что в обозримой перспективе РФ якобы "будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции". Билльстрём также призвал "быть реалистами" и "начинать готовиться к долгосрочной конфронтации".

С весны 2022 года военная помощь Швеции Украине составила 22,2 млрд крон ($2,17 млрд). Общая помощь достигла 30 млрд крон ($2,93 млрд). Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швеция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
13.07.2023
Профессиональных армий не хватает. Европа возвращается к службе по призыву
12.07.2023
Эрдоган доказал России и Западу уникальность своей роли
01.11.2022
Европейская мечта треснула
07.02.2022
Лавров ждет от шведов быстрый ответ на свои вопросы
29.11.2021
«К войне за Украину Вашингтон не готов. Она ему не нужна»
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
06.11.2013
НАТО переходит в кибернаступление на учениях Steadfast Jazz - 2013
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ