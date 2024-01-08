Глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике

По словам Тобиаса Билльстрёма, "Швеция настаивает внутри Евросоюза на ужесточении санкций и ограничении возможностей России финансировать" специальную военную операцию

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Помощь Украине будет основной задачей Швеции в области внешней политики. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём, выступая на конференции "Народ и оборона".

"Наша военная, политическая и экономическая поддержка Украины <...> остается главной внешнеполитической задачей на ближайшие годы, - отметил он. - Сильная, предсказуемая и устойчивая поддержка Украины также является нашей главной возможностью ограничить варианты действий России". Глава МИД добавил, что "Швеция настаивает внутри Евросоюза на ужесточении санкций и ограничении возможностей России финансировать" специальную военную операцию.

По его словам, правительство королевства исходит из того, что в обозримой перспективе РФ якобы "будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции". Билльстрём также призвал "быть реалистами" и "начинать готовиться к долгосрочной конфронтации".

С весны 2022 года военная помощь Швеции Украине составила 22,2 млрд крон ($2,17 млрд). Общая помощь достигла 30 млрд крон ($2,93 млрд). Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.