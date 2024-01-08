Украинские танкисты на танке Leopard 1A5 недалеко от линии фронта в Харьковской области 24 ноября 2023 года.

Переданные Украине танки Leopard 2 превратились в безделушки, сообщает Breitbart. Бóльшую часть техники разбила российская армия, остальное доломали сами украинцы, пытаясь ее починить. Подписчики портала "оценили" ситуацию колкими замечаниями.

Лишь “очень небольшое количество” современных боевых танков, предоставленных Украине Германией, по-прежнему в строю, сообщил член правящей коалиции в Бундестаге.

Парламентарий от партии "зеленых" и эксперт по обороне Себастьян Шефер (Sebastian Schäfer) признал на этой неделе, что большинство из 18 танков Leopard 2, переданных Украине, больше не пригодны к эксплуатации после того, как побывали на поле боя в прошлом году.

“К сожалению, приходится констатировать, что только очень небольшое количество танков, поставленных на Украину, подлежат использовано”, — написал он в письме оборонным подрядчикам, как пишет немецкая газета Welt.

Шефер заявил, что главной проблемой, которая привела к неработоспособности танков, поставляемых Германией, — помимо того, что их потрепало ударами российской армии, стала нехватка запчастей для проведения ремонта. Ситуация еще больше усугубилась попытками украинских военных отремонтировать технику самостоятельно. Эти действия, по его словам Шефера, привели лишь к еще большему повреждению танков.

Как бы там ни было с запчастями, признание того факта, что большинство немецких танков были в той или иной форме выведены из строя на поле боя против России наверняка нанесет серьезный удар по репутации танков Leopard 2 — главной наземной боевой машины в немецком арсенале. Эти танки и ранее терпели досадные поражения, в том числе от "Исламского государства"* в Сирии.

Такое положение дел также свидетельствует о плачевном состоянии оборонной промышленности Германии, которая десятилетиями испытывала острую нехватку финансирования, несмотря на протесты таких деятелей, как бывший президент США Дональд Трамп, который давно призывал Берлин выполнить свои обязательства перед НАТО в части расходов на оборону.

Хотя маловероятно, что Германия выполнит эти требования по расходам в рамках НАТО в этом году, Берлин обязался удвоить свою помощь Украине с четырех до восьми миллиардов евро в этом году.

При этом Шефер также заявил, что страна должна быть готова потратить еще больше денег на поддержку Украины, и добавил: “Кроме того, нам следует подготовиться и к тому, что поддержка со стороны Соединенных Штатов уменьшится”. Несмотря на то, что Германия является вторым по величине спонсором Украины после США, страна все еще “отстает” в оказании помощи по сравнению с размерами своей экономики, сказал политик от партии Зеленых.

Помимо наращивания производства запчастей для танков, Берлин должен “наконец-то осуществить поставку крылатых ракет большой дальности Taurus со складов бундесвера”, чтобы поставить украинских военных в более выгодное положение против российских войск, добавил Шефер.

Комментарии читателей Breitbart

islandpilot

Ха-ха-ха. Зачем Германии вообще что-то отдавать? Тупые американцы сделают это. Американцы заплатят и умрут за кого угодно.

Ernest Oglesby (в ответ islandpilot)

Точнее, американцы заплатят, чтобы умерли другие...

FreemenRtrue

Министерство обороны России в Telegram часто показывает, как уничтожаются танки ВСУ. Они бесполезны в бою без массовых формирований и прикрытия с воздуха. Легкая добыча...

Lacey

Все эти деньги и ресурсы пошли на эксперимент, только чтобы Байден и его клика глобалистов могли увидеть, как далеко им удастся подтолкнуть Россию. И им это сойдет с рук. Украину просто использовали. Столько людей погибло, а эти танки — просто ничто.

HONDA 1234

Украина превращается в крупнейшую в мире свалку металлолома.

oldgeek

Так западные страны потому и поддерживают Украину. Они хотят заработать на своем устаревшем вооружении, а не выкидывать его в металлолом: на переданные Украине деньги она же и выкупит весь этот хлам. Таким образом Запад сможет заменить свое старье оружием нового поколения. Это же очевидно.

Deplorable Me

Это должно продолжаться до тех пор, пока НАТО не будет полностью уничтожено. Они хотели конфликт на Украине, так пусть теперь расплачиваются. Россия в одиночку уничтожает запасы оружия 54 стран, вместе взятых. Пусть уж она закончит свое дело.

* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.