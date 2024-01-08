На Украине заявили о растущей угрозе со стороны российских беспилотников

По словам полковника украинской армии Ивана Павленко, "радиоэлектронная борьба приобретает еще большее значение" в этих условиях

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Применение Россией ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов доставляет Украине все больше проблем на поле боя. Об этом заявил полковник украинской армии Иван Павленко в интервью британской газете The Financial Times.

"Россияне стали производить за последнее время так много [БПЛА], что это становится огромной угрозой, - сказал он. - Массированное применение беспилотников - это что-то новое". Павленко добавил, что "радиоэлектронная борьба приобретает еще большее значение" в этих условиях.

Один из украинских военнослужащих рассказал изданию, что ввиду отсутствия в Вооруженных силах Украины достаточного количества средств радиоэлектронной борьбы российские войска уничтожают противника "как комаров". В этой связи Павленко призвал западных союзников Украины поставить средства, которые смогут подавлять спутниковую систему наведения российских управляемых ракет и беспилотников.