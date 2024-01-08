Войти
ТАСС

На Украине заявили о растущей угрозе со стороны российских беспилотников

302
0
0
Применение FPV-дрона
Применение FPV-дрона.
Источник изображения: topwar.ru

По словам полковника украинской армии Ивана Павленко, "радиоэлектронная борьба приобретает еще большее значение" в этих условиях

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Применение Россией ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов доставляет Украине все больше проблем на поле боя. Об этом заявил полковник украинской армии Иван Павленко в интервью британской газете The Financial Times.

"Россияне стали производить за последнее время так много [БПЛА], что это становится огромной угрозой, - сказал он. - Массированное применение беспилотников - это что-то новое". Павленко добавил, что "радиоэлектронная борьба приобретает еще большее значение" в этих условиях.

Один из украинских военнослужащих рассказал изданию, что ввиду отсутствия в Вооруженных силах Украины достаточного количества средств радиоэлектронной борьбы российские войска уничтожают противника "как комаров". В этой связи Павленко призвал западных союзников Украины поставить средства, которые смогут подавлять спутниковую систему наведения российских управляемых ракет и беспилотников. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.10.2022
Польша наращивает разведывательные возможности с помощью арендованного у США БПЛА MQ-9A Reaper
20.10.2022
WSJ: Израиль предоставляет Киеву информацию, необходимую для борьбы с БПЛА Ирана
27.07.2022
Российский зенитчик назвал Bayraktar целью для начинающих
27.07.2022
Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя
27.07.2022
Попаданием буквально в окно казармы ВСУ российская ракета «Изделие 305Э» подтвердила точность и универсальность
18.04.2022
Цифры и факты: в Минобороны РФ оценили потери ВСУ почти в 24 тыс. человек
16.12.2014
Рада отменяет внеблоковый статус
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ