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Военное обозрение

На Украине после «модернизации» прошёл государственные испытания самоходный ПТРК «Штурм-СМ»

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне резкого сокращения западной военной помощи и неопределенности ее восстановления в обозримой перспективе в нужных масштабах киевские власти пытаются решить вопросы снабжения ВСУ своими силами. В прошлом году военное и политическое руководство Украины неоднократно анонсировало восстановление национальной оборонной промышленности и даже планы по полному замещению потребностей в боеприпасах, ранее поставляемых из-за рубежа, за счет собственного производства.

Чаще всего эти громкие заявления более похожи на привычную пропаганду, но иногда Минобороны Украины удается похвастаться моделями военной техники и вооружений, как минимум модернизированными предприятиями отечественного ВПК. Чаще всего речь идет не о разработанных с нуля, а именно о модернизированных доставшейся Украине после распада СССР военной технике и других вооружениях.

Об очередной «новинке» для нужд ВСУ отчитался заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, написавший в своем аккаунте соцсетей, что государственные испытания прошел самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Штурм-СМ». На деле данный ПТРК является доработанной и слегка модернизированной версией советского комплекса «Штурм-С» на шасси плавающего гусеничного тягача МТ-ЛБ. Примечательно, что с 2014 года на вооружении ВС РФ состоит модернизированный самоходный противотанковый ракетный комплекс с таким же точно названием «Штурм-СМ» (изделие 9К132М).

Замглавы украинского военного ведомства рассказал, что модернизированный «Штурм-СМ» получил на вооружение управляемую ракету РК-2П «Барьер-П» от КБ «Луч» с дальностью поражения до семи километров. В качестве прицела на прототипе использовалась отечественная оптико-прицельная станция ОПСН-І, разработанная ГП «Изюмский приборостроительный завод».

Какие еще новшества изобрели украинские инженеры для советского самоходного ПТРК, равно и то, сколько комплексов и когда поступят в войска, Гаврилюк сообщать не стал. Замглавы минобороны лишь добавил, что военное ведомство Украины «быстрыми темпами» продолжает работу по принятию на вооружение и допуску к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники.

Для сравнения. На вооружении российской армии состоит три модификации данных комплексов: самоходный 9К114 или «Штурм-С» для Сухопутных войск; вертолетный 9К113 или «Штурм-В» для ВКС; корабельный «Штурм-ЛК» для Военно-морского флота. В качестве ПТУР на них используются два типа управляемых ракет — «Штурм» с дальностью поражения до 5 000 метров и «Атака» с дальностью до 8 000 метров. Так что по сравнению со второй ракетой никакого улучшения в части дальности поражения «украинская» самоходная противотанковая установка не получила.

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