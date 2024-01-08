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Военное обозрение

Опубликованы кадры появления танков Abrams ВСУ на линии фронта

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Танк Abrams.
Фото носит иллюстративный характер

Танки Abrams американского производства, судя по всему, все же появились на фронте. По крайней мере, это следует из опубликованных в интернете кадров.

На представленных кадрах мы видим, как танк Abrams перемещается в лесопосадке в грязи, на довольно высокой скорости, а затем выезжает на открытую местность. Куда едет боевая машина, непонятно. Но, вероятно, кадры сняты на линии боевого соприкосновения или вблизи нее.

Отметим, что украинское командование долго не направляло переданные США в количестве 31 единицы танки на фронт. Это было связано с опасениями потерь в технике, а в НАТО очень негативно относятся к тому, что украинские формирования в ходе летне-осеннего контрнаступления растратили значительную часть переданных Западом танков, бронемашин и самоходных артиллерийских установок.


Танк Abrams ВСУ.
Источник: topwar.ru

Танк Abrams ВСУ.
Источник: topwar.ru

Но сейчас ситуация на фронте складывается таким образом, что украинскому командованию уже не до размышлений, какие танки и бронемашины на фронт бросать, а какие нет. Впрочем, далеко не факт, что представленные кадры не являются свидетельством единичного применения танка данного типа на фронте – скорее с целью изучения его возможностей.


Танк Abrams ВСУ.
Источник: topwar.ru

Ранее ряд экспертов ставил под вопрос возможность эффективной эксплуатации «Абрамсов» на Украине из-за больших проблем с кадрами в украинской армии. Сейчас ВСУ уже не хватает укомплектованных танковых экипажей, поскольку значительная часть танкистов была выбита во время летне-осеннего контрнаступления ВСУ.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
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