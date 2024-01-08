Опубликованы кадры появления танков Abrams ВСУ на линии фронта

Танк Abrams. Фото носит иллюстративный характер

Танки Abrams американского производства, судя по всему, все же появились на фронте. По крайней мере, это следует из опубликованных в интернете кадров.

На представленных кадрах мы видим, как танк Abrams перемещается в лесопосадке в грязи, на довольно высокой скорости, а затем выезжает на открытую местность. Куда едет боевая машина, непонятно. Но, вероятно, кадры сняты на линии боевого соприкосновения или вблизи нее.

Отметим, что украинское командование долго не направляло переданные США в количестве 31 единицы танки на фронт. Это было связано с опасениями потерь в технике, а в НАТО очень негативно относятся к тому, что украинские формирования в ходе летне-осеннего контрнаступления растратили значительную часть переданных Западом танков, бронемашин и самоходных артиллерийских установок.

Танк Abrams ВСУ. Источник: topwar.ru

Танк Abrams ВСУ. Источник: topwar.ru

Но сейчас ситуация на фронте складывается таким образом, что украинскому командованию уже не до размышлений, какие танки и бронемашины на фронт бросать, а какие нет. Впрочем, далеко не факт, что представленные кадры не являются свидетельством единичного применения танка данного типа на фронте – скорее с целью изучения его возможностей.

Танк Abrams ВСУ. Источник: topwar.ru

Ранее ряд экспертов ставил под вопрос возможность эффективной эксплуатации «Абрамсов» на Украине из-за больших проблем с кадрами в украинской армии. Сейчас ВСУ уже не хватает укомплектованных танковых экипажей, поскольку значительная часть танкистов была выбита во время летне-осеннего контрнаступления ВСУ.