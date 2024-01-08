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Военное обозрение

МИД КНР вводит санкции против американских компаний за поставки оружия Тайваню

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Источник изображения: topwar.ru

Пять американских военно-промышленных компаний попали под санкции со стороны Китая. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китайской Народной Республики. Причина введения санкционных ограничений в отношении компаний – их причастность к поставкам оружия Тайваню.

В число перечисленных компаний входят BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Введенные КНР санкции предполагают, что активы компаний в Китае будут заморожены. Речь идет и о недвижимости компаний на китайской территории, и о запрете на сделки с компаниями для китайских организаций и частных лиц.

Как заявил МИД КНР, Пекин требует от Вашингтона придерживаться принципа «одного Китая». Если США действительно признают единый Китай, о чем сами не раз заявляли, что поставки оружия Тайваню явно выбиваются из общего контекста данных заявлений.

Такая двуличная политика американской администрации и привела к введению вышеуказанных санкций против компаний, поставляющих вопреки идее «одного Китая» оружие островной «республике».

Отметим, что именно американская военная помощь позволяет Тайваню обладать относительно мощными и хорошо оснащенными вооруженными силами. Учитывая непреклонную позицию Китая по вопросу территориальной целостности страны, любые поставки вооружений Тайваню фактически направлены на провоцирование и усугубление конфликта между КНР и Тайванем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Компании
BAE Systems
Orbital ATK
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