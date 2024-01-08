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ТАСС

Эксперт считает, что НАТО проигрывает в противостоянии с Россией

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Эмманюэль Тодд
Эмманюэль Тодд.
Источник изображения: wikimedia.org

По словам историка и антрополога Эмманюэля Тодда, украинский конфликт завершится примирением РФ с Европой и ее сближением с ФРГ

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. НАТО движется к поражению в украинском конфликте, который в конечном счете завершится примирением России с Европой и ее сближением с ФРГ вопреки желаниям США. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд в интервью журналу Le Point, приуроченном к выходу его новой книги "Поражение Запада".

"Американцы поставили себе цель избежать сближения России и Германии, которое бы привело к изгнанию США из системы европейской власти", - считает историк. "Американцы предпочли уничтожить Европу, а не спасти Запад", - отметил он, добавив, что НАТО движется к поражению в конфликте на Украине и в противостоянии с РФ в целом.

В своей книге, выдержки из которой приводит журнал, исследователь пишет, что при нынешнем президенте Франции Эмманюэле Макроне сложившийся с самого основания Евросоюза "франко-германский тандем" начал пропадать с международной арены. В то же время, по его мнению, "Польша стала главным агентом Вашингтона в ЕС, переняв эту роль у вышедшей из сообщества Великобритании". "На континенте франко-германская ось заменяется осью Лондон - Киев - Варшава, которая управляется из Вашингтона", - считает Тодд.

Вместе с тем он выразил мнение, что Германия обладает большей гибкостью, чем принято считать, в силу "стабильности промышленных, демографических и социологических факторов в Европе". "Россия и Германия в конечном счете придут к согласию, мир будет восстановлен", - отметил Тодд.

Тотальная русофобия

Историк констатировал, что на Западе сейчас 99% заявлений строятся на безапелляционных обвинениях в адрес Москвы. Он отметил, что западные страны пребывают в состоянии "полной русофобии" и "изначально склонны во всем винить Россию".

Отвечая на вопрос о том, как повлияет исход президентской гонки в США на ход украинского конфликта, специалист заявил, что Россия не изменит взятого ранее курса. По его словам, если "представители западных стран потрудятся почитать сайт агентства ТАСС, то они увидят, что русские не делают разницы" между собирающимися баллотироваться в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом. "Россия находится в конфликте с Америкой, и она не придает значения смене руководителей", - считает Тодд. 

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