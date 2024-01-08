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ТАСС

Эксперт: Запад потерял источник своей силы, отказавшись от традиционных ценностей

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Гей-парад в Нью-Йорке
Гей-парад в Нью-Йорке.
Источник изображения: © AFP 2022 / JEENAH MOON / Getty Images via AFP

Историк и антрополог Эмманюэль Тодд считает, что слабость позиции западных государств обусловлена, в частности, не оправдавшей себя "политической экономикой"

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Западные страны, отвергая традиционные для них протестантские ценности, потеряли источник своей силы и оказались на пороге поражения в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эмманюэль Тодд в интервью журналу Le Point, приуроченном к выходу его новой книги "Поражение Запада".

"Поражение Запада произойдет не из-за победы России. Запад сам нанесет себе поражение", - заявил Тодд, комментируя нынешний конфликт на Украине в контексте более глобального противостояния между западными странами и РФ.

По его словам, слабость позиции западных государств обусловлена, в частности, не оправдавшей себя "политической экономикой", которая "показала миру" фиктивный характер превосходства их ВВП над российским и белорусским вместе взятыми. Исследователь также указывает на то, что в настоящий момент на Западе происходит "обрушение протестантизма с его ценностями труда и социальной дисциплины", которые, по его мнению, "в свое время обеспечили подъем западных стран, в частности англо-американского мира".

"Я констатирую, что исчезновение протестантизма в Великобритании и США, а также во всем протестантском мире заставило исчезнуть и то, что составляло силу и особенность Запада", - заявил историк. По словам Тодда, в США протестантизм в середине XX века перешел от активного состояния к тому, что он называет "фазой зомби", при которой в обществе, однако, еще придерживались основных положительных ценностей, присущих этой конфессии. После того как в западных странах начали заключать однополые браки, эта фаза сменилась "нулевой стадией религии", подчеркнул он.

Проблемы американского общества

Говоря конкретно о США, Тодд обратил внимание на то, что в окружении нынешнего президента Джо Байдена многие люди на высоких руководящих должностях "больше не связаны с общей системой верований". В этой связи он заявил о "потере религиозной ориентации в первой мировой державе", из-за чего общество начало погружаться в нигилизм, выливающийся в "жажду разрушений" и "отрицание реальности".

Тодд указал на парадоксальное сходство между протестантизмом и коммунизмом. По его словам, им обоим присуща "тяга к образованию". При этом сейчас в России, ставшей преемницей СССР, вузы и профессиональные училища выпускают, к примеру, больше инженеров, чем в США, отметил эксперт.

Говоря же о странах Восточной Европы, он заметил, что средний класс там развился как раз благодаря коммунизму и присущей ему меритократии, но теперь его представители "называют Россию монстром". По словам Тодда, присоединившись к НАТО, эти государства фактически "отдали пролетариат в руки западных капиталистов, превратив свои страны в подчиненную периферию, которой они были с XVI по XIX век".

Об Эмманюэле Тодде

Тодд - французский историк, социолог и антрополог. Центральными темами его работ являются новейшие проблемы демографии, экономическая стагнация развитых обществ, коллапс политических систем эпохи постмодерна. Одной из самых известных работ историка стала вышедшая в 1976 году его первая книга под названием "Окончательный крах", в которой он предсказал распад Советского Союза.

К настоящему времени 72-летний Тодд издал несколько десятков книг, многие из которых переведены на русский язык. Одна из них - вышедшая в 2002 году книга "После империи". В ней он предсказывал неспособность США утвердиться в качестве единственной мировой державы и предрекал им финансовый коллапс, который должен привести к потере ими экономического и политического лидерства. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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