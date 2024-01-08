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Известия.ru

Украине напомнили о наличии у ВС РФ более мощных ракет

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Британский аналитик Меркурис: ВС РФ еще не били по Киеву самой мощной ракетой

Британский аналитик Александр Меркурис 6 января напомнил Украине о наличии у России более мощных ракет.

«Русские еще не применили свою самую передовую ракету «Циркон», которую, как мы знаем, уже начали производить серийно. Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, <…> траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят», — сказал он в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Как отметил Меркурис, разрушительные атаки по Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжатся. При этом он предположил, что для них будут использовать наиболее продвинутые вооружения.

Ранее, 12 декабря, военный эксперт Юрий Лямин в беседе с «Известиями» рассказал, что российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» системы противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника отбить не смогут.

24 ноября военный эксперт Драго Босник написал, что ВС России уничтожат авиабазы ВСУ с истребителями F-16 ракетами «Кинжал» и «Искандер».

Ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин 14 августа рассказал «Известиям», что для НАТО станет неприятной новостью вооружение многоцелевых атомных подводных лодок типа «Ясень» гиперзвуковыми ракетами «Циркон».


Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. 15 декабря прошлого года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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