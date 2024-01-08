WSJ: без западной помощи Украине придется начать печатать деньги

Киев в краткосрочной перспективе "находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки", пишет газета

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Украина без поддержки западных стран будет вынуждена сократить бюджетные траты или начать печатать деньги для восполнения дефицита. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Киев в краткосрочной перспективе "находится в более уязвимой ситуации на фоне сокращения западной поддержки". Также растет обеспокоенность, что после президентских выборов в США в 2024 году Вашингтон может изменить свой подход к помощи Украине.

Как отмечает издание, чтобы восполнить дефицит, Киеву придется либо прибегнуть к "болезненному сокращению расходов", либо начать печатать деньги. Оба варианта могут "создать серьезный риск для экономики" страны, указывает газета.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина способна выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение "пары месяцев", но ее ждут трудности, если ЕС и США не смогут за это время решить вопрос с финансированием Киева.

В ходе состоявшегося в декабре саммита Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.