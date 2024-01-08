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ТАСС

ВСУ ждут официальных заявлений Дании после информации о задержке поставок F-16

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Юрий Игнат
Юрий Игнат.
Источник изображения: discover24.ru

Газета Berlingske со ссылкой на оборонное ведомство королевства ранее сообщила, что передача Киеву первых истребителей такого типа задерживается примерно на полгода

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат рассказал, что проверил и не увидел на сайте Минобороны Дании информации о задержке передачи Киеву первых истребителей F-16.

Ранее газета Berlingske со ссылкой на оборонное ведомство королевства сообщила, что передача Данией Украине первых истребителей F-16 задерживается примерно на полгода. Изначально поставка планировалась в районе нового года, однако теперь она перенесена на второй квартал.

"Нужно разбираться. Заходим на первоисточник <...>, смотрим сайт Министерства обороны Дании - никаких заявлений. Я не увидел, по крайней мере. <...> Не нужно из этого делать какую-то катастрофу или какое-то предательство и так далее", - прокомментировал Игнат эту информацию в эфире телеканала "Рада" и посоветовал смотреть официальные источники.

По его словам, Украина продвигается по последовательному плану действий, продолжается подготовка пилотов и инфраструктуры в стране для F-16. Игнат также указал, что "в очереди стоят много стран" не только за истребителями, но и за инструкторами.

Сейчас в Дании для F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, а Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили этот шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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