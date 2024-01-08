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РИА Новости

"Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере

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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Лихачев: "Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Росатом" помимо работ по гособоронзаказу выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, они были представлены президенту России Владимиру Путину, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году, напомнил Лихачев.

"Кроме того, целый ряд инициативных разработок движется. Мы представляли их президенту, представляли их министру обороны", — сказал он.

"Я очень горжусь коллективом нашего оборонно-промышленного комплекса, ядерного оружейного комплекса, потому что они буквально живут этой повесткой, и очень многое сделано в том числе и выше того планового задания, которое было в начале года", — добавил Лихачев.

Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет ГОЗ, сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.

Как отмечал Путин в конце сентября 2023 года в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, "Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире.

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Росатом
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Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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