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Техкульт

Агентство DARPA одобрило строительство самолета Х-65 с инновационной системой управления

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Х-65

В соответствии с только что заключенным контрактом компания Aurora Flight Sciences (дочерняя компания Boeing, специализирующаяся на разработке БПЛА) построит для DARPA самолет Х-65. На нем будет протестирована технология Active Flow Control (AFC), заменяющая традиционные механизмы управления приводами, которые используют воздушные струи.

С помощью AFC DARPA намерена заменить сложные и дорогостоящие механические системы управления летательными аппаратами более простыми, способными использовать естественные потоки воздуха. Система AFC предполагает использование множества сопел на кромках профилей с помощью которых можно изменять давление воздуха над аэродинамической поверхностью, что позволяет влиять на изменение крена, тангажа и рыскания летательного аппарата. Как сообщают в DARPA, Х-65 для большей прочности будет иметь ромбовидную форму, и это не исключает, что систему управления AFC будет все же дублировать обычная механическая система управления. Такая схема наверняка гарантирует безопасность прототипа летательного аппарата и возможность сравнить возможности двух систем. В DARPA сообщили, что Aurora Flight Sciences уже приступила к созданию Х-65, который совершит свой первый полет в начале 2025 года.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
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Компании
Aurora Flight
Boeing
DARPA
Проекты
БПЛА
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