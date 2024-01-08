Почему Дания решила пока не отдавать Киеву истребители F-16

В Дании заявили, что передача истребителей F-16 Украине отложена на полгода

Минобороны Дании решило отложить поставку первой партии американских истребителей F-16 Украине. По словам датских властей, Киев еще не готов к эксплуатации такой техники. Они ожидают, что все условия для передачи будут выполнены во втором квартале 2024 года. В России предположили, что задержка произошла из-за внутриполитических проблем Дании. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Министерство обороны Дании сообщило, что они решили отложить передачу Украине истребителей F-16 на срок до полугода. Об этом написала датская газета Berlingske. Ранее власти Дании обещали отправить самолеты в конце 2023 года.

"Однако при нынешнем графике ожидается, что пожертвование произойдет во втором квартале 2024 года", - говорится в статье.

По данным издания, минобороны Дании не хочет передавать Украине боевые самолеты, так как страна не выполнила ряд условий, из-за чего не может использовать эти истребители.

"В том числе речь идет о завершении подготовки украинского персонала, который будет эксплуатировать самолеты после передачи. График учений также зависит от ряда факторов, таких как оснащение и погодные условия. Кроме того, в международной коалиции ВВС продолжается работа по обеспечению необходимой логистики и инфраструктуры на Украине", - заявили представители ведомства.

Berlingske пишет, что сейчас в Дании тренируются шесть украинских пилотов. Кроме этого, еще необходимо обучить наземный персонал и создать инфраструктуру на украинских аэродромах.

Ожидалось, что в 2024 году Дания отправит на Украину восемь истребителей, а в 2025-м еще пять. Данных о том, будут ли задержаны эти поставки, пока нет.

Издание отмечает, что Дания - единственная страна, которая назвала точные даты и количество самолетов для передачи Украине.

Норвегия и Бельгия тоже обещали поставить Киеву истребители F-16, но не назвали точные цифры и сроки. Нидерланды пообещали отправить 18 истребителей, но местные власти подчеркнули, что график зависит как от разрешения на экспорт, так и от возможности Украины использовать эти самолеты.

Реакция России

Член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в беседе с "Лентой.ру" предположил, что власти Дании могли перенести поставку F-16 из-за внутренних проблем в стране.

«Думаю, население Дании принуждает руководство страны понимать, что нужно работать на свою страну, а не на Украину, которая является плацдармом, чтобы по возможности ослабить наше государство. И население страны, думаю, делает все возможное, чтобы они повернулись лицом к собственному населению», - сказал Швыткин.

По словам депутата, российские военные готовы к тому, что украинцы получат западные истребители. Он утверждает, что какую бы технику не поставил Запад, она будет уничтожена воинскими подразделениями РФ.

Условия передачи истребителей F-16

На Западе обещали передать F-16 Киеву, если страна создаст необходимые условия для использования этих истребителей. В частности, украинские пилоты должны уметь пользоваться переданной техникой. Для этого первую группу, состоящую из 16 украинцев, отправили в Великобританию. Около пяти месяцев они тренировались пилотировать и осваивали авиационную терминологию на английском языке. В декабре шесть опытных летчиков из этой группы уехали в Данию продолжать обучение, а десять стажеров остались в Великобритании. Они продолжат базовую подготовку.

Американское издание The Washington Post пишет, что обучение опытных украинских пилотов займет примерно год, из которого четыре месяца уйдет на изучение специализированной английской лексики.

Также для этих истребителей нужны специальные аэродромы, у Украины их пока нет. Они должны включать особые взлетно-посадочные полосы с идеальной стерильностью и качеством из-за низкого расположения воздухозаборника двигателя F-16, а также ангары, склады для боевых средств, хранилища топлива и его токсичного компонента гидразина. Еще нужен сервисный центр, так как почти после каждого полета необходимо проводить техническое обслуживание и при необходимости заменять вышедшие из строя детали. Украина хочет переоборудовать уже имеющиеся аэродромы для этих целей, однако даже с выстроенной инфраструктурой это займет какое-то время и потребует серьезного бюджета, поэтому истребители пока могут базироваться в Польше или Румынии, где уже есть оборудованные базы. В Польше даже есть центр обслуживания F-16.

Россия выступает против снабжения Украины оружием, а передачу истребителей F-16 рассматривает как прямую угрозу, потому что они могут нести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума:

«F-16 - это военно-техническое произведение, поэтому, конечно, если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ».

По словам министра, российские системы, которые будут наблюдать за самолетами, не смогут отличить истребитель с ядерным оружием от истребителя без него.

«[Иностранные] танки горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе «Леопарды». И вчера было то же самое. И вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и F-16», - заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ, цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия не будет наносить удары по F-16, которые базируются в западных странах, однако при их полетах над территорией Украины они будут подлежать уничтожению, передает ТАСС.

Алена Фомина