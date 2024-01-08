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ТАСС

NYT: США вскоре не смогут поставлять Киеву боеприпасы для комплексов Patriot

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Michal Dyjuk

По информации газеты, Вашингтон не сможет обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят "от $2 до $4 млн за штуку"

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. США вскоре не смогут снабжать Украину ракетами-перехватчиками для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома и Пентагона.

По их словам, Вашингтон не сможет обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят "от $2 до $4 млн за штуку".

Ранее The New York Times информировала, что союзники Киева не располагают необходимым оборудованием и вооружением для начала нового контрнаступления.

Американская администрация утратит с января 2024 года возможность передавать Украине новые пакеты вооружений в случае отказа Конгресса утвердить дополнительные бюджетные ассигнования на эти цели, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, США больше не смогут посылать Украине системы противовоздушной обороны, у них начнут сокращаться запасы боеприпасов для комплексов ПВО Patriot и других систем, такая же ситуация сложится и с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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