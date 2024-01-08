Ирак начал процедуру вывода из страны войск иностранной коалиции во главе с США

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Война Израиля против ХАМАС, поддерживаемая Соединенными Штатами, не только обострила отношения остальных стран Ближнего Востока с еврейским государством, но и привела к активизации сил сопротивления присутствию в регионе американских и союзных США военных. Радикальные исламистские группировки начали атаковать американские военные базы в Ираке и Сирии. Коалиционные силы во главе с США в ответ стали наносить авиаудары по предполагаемым местам нахождения боевиков.

Все это усилило антиамериканские процессы и в тех ближневосточных странах, где военные так называемой западной коалиции находятся вроде как законно по согласованию с местными властями. В частности, агентство Reuters сообщает, что в Ираке начинается процесс вывода иностранных войск с территории страны после авиаудара ВВС США, в результате которого в Багдаде был убит полевой командир Муштака аль-Джавари. Возглавляемую им группировку Вашингтон подозревает в нападениях на американских военных и гражданских в Ираке.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил о создании комитета для закрытия миссии международной коалиции во главе с США в стране. Его заявление прозвучало через день после авиаудара ВВС США и гибели лидера ополченцев. Действия американских военных вызвали возмущение среди иракских групп, поддерживающих Иран. Они потребовали от правительства прекратить присутствие иностранной военной коалиции в Ираке. Иракские власти утверждают, что группировка аль-Джавари активно участвовала в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), под предлогом борьбы с которой США продолжают оккупировать и часть территории Сирии.

Вообще, нынешнее американское руководство наверняка «прославится» в истории Америки большим количество порою абсурдных решений и действий, в результате которых Штаты одно за другим теряют ранее долгие годы бывших союзниками государства, в том числе на Ближнем Востоке. Джо Байден уже сумели испортить отношения с Саудовской Аравией, еще в 2018 году обвинив наследного принца монархии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в причастности к убийству журналиста WP Джамаля Хашогги и пообещав сделать Эр-Рияд «изгоем». Став президентом, Байден еще более усугубил конфликт с саудитами.

Теперь на очереди может оказаться и Катар, по факту остающийся последним арабским союзником США в богатом углеводородами регионе. Накануне американский Госдеп объявил награду до 10 млн долларов за информацию о спонсорах ХАМАС. При том, что одним из крупнейших финансовых доноров этой организации является как раз Катар.