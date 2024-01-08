Индийская солнечная обсерватория выведена на заданную орбиту в 1,5 млн км от Земли

Дели. 6 января. ИНТЕРФАКС - Индийская космическая обсерватория для изучения Солнца Aditya-L1 в субботу была успешно выведена на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 - в 1,5 млн км от Земли, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Выведение обсерватории для изучения Солнца Aditya-L1 на гало-орбиту было осуществлено около 16:00 по Индийскому времени (13:30 мск) 6 января 2024 года", - говорится в сообщении организации.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал выведение аппарата на гало-орбиту "свидетельством неумолимой самоотверженности индийских учёных в проведении самых сложных космических миссий" и заявил, что Индия продолжит расширять границы научного знания на благо человечества.

По данным организации, эта гало-орбита была выбрана, чтобы минимизировать количество манёвров по её коррекции, и тем самым сократить потребление топлива для обеспечения работы обсерватории на срок 5 лет.

Обсерватория Aditya-L1 оборудована различной полезной нагрузкой для проведения научных исследований. Она будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также её верхний слой - Солнечную корону с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.