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В США признали превосходство российских танков

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Первое боевое применение основных боевых танков Т-80БВМ отмечено в Донбассе. Газотурбинный двигатель обеспечивает машине высокую подвижность. Фото Владимира Карнозова
Первое боевое применение основных боевых танков Т-80БВМ отмечено в Донбассе. Газотурбинный двигатель обеспечивает машине высокую подвижность. Фото Владимира Карнозова.

Российские танки Т-80БВМ превосходят немецкие танки Leopard в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, признали авторы американского издания Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что газотурбинный двигатель Т-80 обеспечивает преимущество в проходимости не только перед другими классами российских танков, но и перед всеми западными танками. Техника Североатлантического альянса, в частности Leopard, продемонстрировала непригодность в тяжелых погодных условиях, так как тонет в грязи.

«Хотя Leopard 1 уже давно считается устаревшим, современные танки Leopard 2, доступные в меньшем количестве, также понесли большие потери и испытывали серьезные трудности с местным рельефом», — сказано в статье.

Газотурбинный двигатель имеет только американский M1 Abrams, однако он обладает гораздо меньшей мощностью по сравнению с российским Т-80.

Ранее MWM писало, что российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
ПАК ФА
Т-80
Т-80БВМ
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