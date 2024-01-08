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Военное обозрение

Британский эксперт: Украина не догонит российскую промышленность, выпустив даже миллион дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Даже если украинские предприятия произведут в течение наступившего год анонсированный миллион беспилотников, Украина все равно не сможет даже близко достигнуть уровня мощностей российской оборонной промышленности. Об этом заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

В статье для британского телеканала Sky News Белл также подчеркнул, что Украина не располагает вооружениями, способными представлять угрозу для российской промышленной базы. Украине не удалось сравниться с Россией, несмотря на то, что оказываемая Западом военная поддержка была сосредоточена на поставках высокотехнологичных вооружениях.

При этом эксперт напоминает, что западные вооружения поступили на Украину из запасников, поскольку ни одна страна не может позволить себе роскошь иметь большие объемы оружия, чем ей необходимы. Именно поэтому, по мнению Белла, передача Украине оружия лишь привела к увеличению рисков для национальной безопасности непосредственно стран-доноров.

Ранее глава украинского правительства Шмыгаль заявлял, что на Украине в сто раз выросли объемы производства беспилотников, поскольку разработкой и производством БПЛА в настоящее время занимаются более двухсот компаний.

Британский телеканал Sky News ранее уже поднимал тему недостаточных объемов западных поставок вооружений Киеву. Ранее в этом издании публиковалась статья, в которой редактор по международным вопросам Доминик Вагхорн отметил, что украинская армия оказалась неспособной противостоять российским войскам после того, как Запад отказался предоставить Киеву необходимое количество оружия.

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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